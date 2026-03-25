195.000 m2 y creará 2.500 nuevos puestos de trabajo: así será el enorme campus de datos al sur de Madrid

La Comunidad de Madrid atraerá una inversión cercana a 2.000 millones de euros con la construcción del mayor campus de centros de procesamiento de datos (CPD) de la región, que se ubicará en Fuenlabrada. La consejera de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno regional, Rocío Albert, asegura que «ésta es una prueba de nuestra apuesta decidida por la tecnología y la innovación como pilares de un crecimiento económico que genera empleo de alta cualificación y riqueza para todos los madrileños. Asimismo, destaca la importancia de crear «un entorno de confianza» que permita desarrollar «uno de los nodos tecnológicos más atractivos de Europa».

El complejo contará con cinco centros de procesamiento de datos, que se levantarán sobre una superficie de 195.000 m². El proyecto contempla, además, la generación de aproximadamente 2.500 empleos. Desde el Gobierno regional destacan que la Comunidad de Madrid se ha consolidado como «el hub digital más importante del sur de Europa», con un crecimiento superior al de ciudades como Frankfurt, Londres, Ámsterdam, París o Dublín. La inversión, respaldada por el programa InvestEU de la Unión Europea, permitirá recuperar un antiguo suelo industrial y transformarlo en un espacio sostenible.

El gran centro de datos que se construirá al sur de Madrid

«Tened en cuenta que la región se ha convertido en un lugar fundamental para los centros de datos. Tenemos 35 en funcionamiento, 14 que ya se están construyendo y 13 más en proyecto», señala la consejera, quien defiende además que estas instalaciones «respetan completamente el medio ambiente».

Con la puesta en marcha de esta infraestructura, la Comunidad de Madrid consolida su liderazgo nacional en transformación digital, sumando este proyecto a los 35 CPD que ya operan en la región y que son clave para la competitividad de su economía.

El campus de datos se levantará sobre un terreno de 195.000 metros cuadrados, situado a unos 14 kilómetros del centro de Madrid y anteriormente ocupado por una planta embotelladora industrial. La primera fase del proyecto ya cuenta con licencia de construcción, lo que permitirá iniciar las obras de manera inmediata. Como parte de los trabajos preliminares, la empresa ha finalizado la preparación del terreno, que incluye la instalación de una subestación eléctrica in situ con una capacidad inicial de 40 MW.

«Este proyecto de regeneración de suelo industrial sigue recibiendo un excelente apoyo por parte de la Comunidad de Madrid, Invest in Madrid y el Ayuntamiento de Fuenlabrada, gracias a los amplios beneficios que aportará a la región, entre los que se incluyen empleo directo e indirecto, nuevos espacios verdes, mejora de las infraestructuras y oportunidades económicas locales. Los planes incluyen un amplio proyecto paisajístico con miles de nuevos árboles y arbustos, así como equipamientos comunitarios como senderos peatonales y zonas de ocio.

El diseño también incorpora prácticas de construcción sostenibles, generación de energía renovable y soluciones de movilidad que fomentan un transporte más ecológico. Mediante una estrecha colaboración con las partes interesadas de la comunidad, Apto pretende garantizar que el campus aporte valor a largo plazo tanto para los clientes como para la población y el medio ambiente de Fuenlabrada», detalla Apto en una nota de prensa.

Crecimiento de la región cloud de Madrid

El campus de datos que se va a construir al sur de Madrid está diseñado para alcanzar una capacidad total de hasta 240 MW, repartida entre cinco centros de datos. Tras completar esta fase inicial, la compañía planea avanzar con una segunda fase de 122 MW, con el objetivo de que al menos la mitad de la energía utilizada en ambas fases provenga de fuentes renovables.

Con este proyecto, Apto busca posicionarse en el centro de una de las regiones cloud de mayor crecimiento en Europa, ofreciendo infraestructura orientada a clientes de hiperescala en un mercado que sigue expandiéndose gracias al auge del cloud, la inteligencia artificial y los servicios digitales.

La región cuenta con una conectividad muy robusta mediante cables submarinos que soportan el tráfico digital global y es abundante en recursos de energía renovable, especialmente solar, situándose en el segundo lugar de Europa por capacidad renovable instalada y ofreciendo costes energéticos competitivos.

Los planes incluyen un ambicioso proyecto paisajístico con miles de árboles y arbustos, así como espacios comunitarios como senderos peatonales y zonas de ocio. El diseño también incorpora prácticas de construcción sostenibles, generación de energía renovable y soluciones de movilidad orientadas a un transporte más ecológico.

En este sentido, Russell Poole, CEO de Apto, ha señalado que «Madrid se ha consolidado rápidamente como uno de los centros digitales más dinámicos de Europa, y nuestra inversión aquí refleja tanto la magnitud de la demanda como la solidez del potencial a largo plazo de la región. Este emblemático campus proporcionará a los clientes de hiperescala la capacidad, la resiliencia y la sostenibilidad que necesitan para crecer, al mismo tiempo que aportará beneficios duraderos a la economía y comunidades locales. Se trata de un gran avance en la misión de Apto de construir una infraestructura sostenible y de primera clase en las principales regiones cloud de Europa».