Nominada a 8 premios Goya: la comedia española de Movistar+ para ver este fin de semana

El próximo sábado 28, el cine español se vestirá de gala para la ceremonia de los Goya 2026. La 40.ª edición de los premios del audiovisual patrio tiene como principal candidata a Los domingos en una noche en la que debemos remontarnos bastantes años para encontrar una película con una condición de favorita tan hegemónica. En general, la mayoría de las apuestas responden al drama como género rey, pero estos Premios Goya tienen al menos, una comedia como La cena, capaz de sacarnos una buena serie de carcajadas entre tanta historia solemne y sufridora.

Adaptando la obra de teatro de José Luis Alonso de Santos, La cena llegó a la plataforma de Movistar Plus la semana pasada tras un camino victorioso por las salas de cine. Porque con muy poco ruido, el trabajo dirigido por Manuel Gómez Pereira se convirtió en la quinta cinta española que más dinero recaudó el pasado 2025. La cena logró aunar 3,7 millones de euros en una cartelera nacional en la que terminó reuniendo a más de medio millón de espectadores. De hecho a nivel financiero de las nominadas sólo Los domingos y El cautivo han logrado mejorar sus números y rebasarla en el top 5 de nuestro box office. Pero por si esto fuera poco, la prensa especializada respondió de forma positiva y unánime a esta divertidísima propuesta de los Premios Goya, aupándola hacia una Academia que la consideró la mejor comedia de la temporada y que terminaría dotando a La cena con 8 nominaciones a los bustos del pintor español. La producción de RTVE y Movistar Plus opta a las consideraciones de los siguientes galardones:

Mejor película

Mejor actor principal (Alberto San Juan)

Mejor actriz de reparto (Elvira Mínguez)

Mejor actriz revelación (Nora Hernández

Mejor guion adaptado

Mejor canción

Mejor dirección artística

Mejor diseño de vestuario

La sinopsis original de La cena nos sitúa dos semanas después del final de la Guerra Civil. Franco ha ganado el conflicto y quiere celebrarlo por todo lo alto con sus generales en una cena en el Hotel Palace. Los encargados de que todo salga bien son un teniente y un meticuloso maître cuyo trabajo consiste en dirigir a un grupo de prisioneros republicanos expertos en cocina. El tiempo apremia y en la cocina, digamos que se trama mucho más que un primer y un segundo plato.

Parte del encanto del filme pasa por las grandes actuaciones y química de su dúo protagonistas. Entre silencios y humor negro, Mario Casas y San Juan bordan sus personajes en medio de un pintoresco amalgama de reparto coral en el que también destacan nombres como Asier Etxandia, Óscar Lasarte, Martín Páez, Toni Agustí, Ferran Gadea, Eleazar Ortiz, Xavi Francés, Carlos Serrano y Carmen Balagué, entre otros.

¿Tien posibilidades en los premios?

En los más grandes lo tiene realmente complicado. No obstante, su éxito pasa porque opciones como Sirat, Maspalomas y Sorda no cuajen entre las decisiones de los académicos y así, poder recoger aquellos Goya que Los domingos no pueda acumular.

Por el momento, San Juan en la categoría interpretativa y el guion adaptado de Joaquín Oristrell, Pererira y Yolanda García Serrano parten como grandes favoritos en sus secciones. Tendremos que esperar al próximo sábado para ver si La cena da la gran sorpresa.