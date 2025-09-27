La película de Ruiz de Azúa de una adolescente que quiere ser monja gana la Concha de Oro en San Sebastián

La película Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, ha conquistado la Concha de Oro en el Festival de Cine de San Sebastián este sábado 27 de septiembre. La película explica la historia de una adolescente que quiere ser monja. Alauda Ruiz de Azúa (Barakaldo, 1978) se ha alzado con la máxima distinción de la 73.ª edición del Festival de San Sebastián gracias a Los domingos, un filme que analiza la relación de la sociedad española contemporánea con la religión y la mujer.

La película narra la historia de una joven de 17 años que siente la llamada de Dios. La obra ha logrado imponerse a otros títulos destacados del certamen, como Historias del buen valle de José Luis Guerin o Belén, de la argentina Dolores Fonzi, y también se ha hecho con el premio Irizar de Cine Vasco.

En su discurso, Alauda Ruiz de Azúa ha declarado que ama el cine porque le enseña a mirar «desde otro sitio» y a ser capaz de «intentar» entender algo que le es «diferente». «No creo que intentar entender algo signifique validarlo o legitimarlo, pero sí creo que vivimos en un mundo donde tengo una certeza, y es que siempre hay gente distinta a ti. Y creo que por eso merece la pena que el cine sea un espacio de encuentro, de reflexión y de debate. Me habéis devuelto la fe en este espacio», ha pronunciado.

Antes de acabar su intervención, ha condenado el «genocidio en Gaza». La cineasta, que ha llevado una chapa en apoyo a Palestina, ha predicado y convencido con su película sobre una joven de 17 años que siente la llamada de Dios. La producción también se ha llevado a casa el premio Irizar de Cine Vasco.

El premio lo ha entregado el presidente del jurado, J.A. Bayona, que también ha llevado una insignia a favor de Palestina. La actriz Itsaso Arana y el actor Óscar Lasarte han sido los encargados de presentar la gala de clausura y que se ha desarrollado en el Palacio de Congresos Kursaal de San Sebastián. Ambos han llevado una chapa a favor de Palestina en sus trajes.

El evento ha arrancado puntual a las 21.00 horas con un mensaje de «perseverancia, insistencia y atrevimiento» para aquellos intérpretes a los que les está costando encontrar su hueco en el sector, como al actor con discapacidad Enrique Amilibia, que ha presentado el resumen de la 73.ª edición. Previo a la gala, el público se ha concentrado en la alfombra roja con gritos a favor de Palestina y con banderas de este país.

En esta edición se ha vuelto a conceder un galardón ex aequo, como ya viene pasando en los últimos años. En esta ocasión, ha sucedido en la categoría a mejor interpretación protagonista, donde el premio ha sido para José Ramón Soroiz por su actuación en Maspalomas, de Aitor Arregi y Jose María Goenaga, y para la actriz debutante Xiaohong Zhao por su historia real en Her heart beats in its cage.

El actor español ha admitido que lo que menos le gusta de la profesión son los discursos, aunque ha agradecido todo lo que le está ocurriendo con Maspalomas.

«Al principio estaba un tanto asustado, pero se sentía amor por parte del equipo. Eso me daba fuerzas y con eso pude seguir adelante. Y me decía a mi mismo, ‘no puedes echarte atrás, eres el protagonista, no puedes hacerlo de menos’. Esto no es mío, es de todos los que han participado en esta película. Maspalomas ha sido el mayor premio que nadie me ha concedido jamás», ha afirmado, además de pedir que pare el «genocidio y todas las guerras».