Hiba Abouk desata la polémica en San Sebastián por su apoyo a Palestina

El Festival de Cine de San Sebastián, que este año celebra su edición 2025, continúa siendo uno de los eventos cinematográficos más relevantes de España y Europa. Fundado en 1953, el certamen ha servido históricamente como plataforma para estrenos internacionales y como punto de encuentro de la industria, los medios y los aficionados al cine. En esta edición, que concluirá el próximo sábado 27 de septiembre, el festival ha reunido a reconocidas figuras del cine nacional e internacional, entre ellas Hiba Abouk. La actriz, que acudió a la première de Antes de las seis este jueves 25 de septiembre, no pasó desapercibida, no solo por su presencia en la alfombra roja, sino por el gesto cargado de simbolismo que acompañó su aparición: un pañuelo palestino atado al cuello, que refleja su compromiso con la causa de Palestina y que ha vuelto a poner de manifiesto la relación entre cultura, visibilidad mediática y activismo social.

El gesto de Abouk se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados del festival. El pañuelo palestino, símbolo internacional de solidaridad con la población de Palestina, captó la atención de fotógrafos y periodistas, generando un debate mediático sobre la intersección entre cine y compromiso político. La presencia de un accesorio tan simbólico en un evento cultural de este nivel no es casualidad: Hiba Abouk ha consolidado su activismo a lo largo de los años, utilizando su notoriedad para visibilizar conflictos y desigualdades que, de otro modo, podrían pasar desapercibidos para gran parte del público.

Hiba Abouk en el Festival de San Sebastián. (Foto: Gtres)

Además, el compromiso de Hiba Abouk con la causa palestina tiene un trasfondo personal y social. La actriz, hija de inmigrantes tunecinos, ha declarado en numerosas ocasiones que su implicación se debe a sus orígenes y a la empatía que siente hacia pueblos que sufren injusticias. En una entrevista con LOC en 2014, Abouk afirmó: «La implicación que tengo se debe a mis orígenes. Lo que están haciendo con ese pueblo es una injusticia, un genocidio. No hay cosa que más me comprometa que la causa palestina». A pesar de no tener familia en la región, su activismo es constante y profundo, participando en manifestaciones y actos de concienciación que buscan visibilizar la situación en Gaza y otros territorios afectados por el conflicto.

El pasado 15 de septiembre, por ejemplo, Abouk participó en una manifestación en la Plaza Mayor de Madrid, en la que se leyeron los nombres de los niños y niñas asesinados en Gaza. En esta cita estuvieron presentes otros rostros conocidos de la cultura española, como Fernando León de Aranoa, Pedro Almodóvar, Juan Diego Botto, Paco León, Silvia Abascal y Miguel Ríos, quienes también expresaron públicamente su apoyo a la causa. Además, la actriz ha confirmado su asistencia a otra manifestación convocada para el 4 de octubre, evidenciando la continuidad de su compromiso.

Hiba Abouk en el Festival de San Sebastián. (Foto: Gtres)

Pero este, sea como fuere, no se trata de un gesto aislado dentro del panorama artístico español. Javier Bardem, por ejemplo, lució un pañuelo palestino durante la gala de los Premios Emmy 2025, denunciando de manera clara y directa lo que calificó de «genocidio de Israel en Gaza». «La Asociación de Escolares Internacional ha declarado un genocidio lo que está sucediendo en Gaza y por eso tenemos que llamar al bloqueo comercial, diplomático con Israel», dijo. «Nos dirigimos contra las compañías e instituciones cinematográficas cómplices y relacionadas con el encubrimiento o la justificación del genocidio en Gaza, y de Israel y su régimen de apartheid», añadió el actor.