Del ridículo de Bardem a la elegancia de Cate Blanchett: los looks de la alfombra de los Premios Emmy

El pasado domingo, 14 de septiembre, una larga lista de rostros conocidos internacionales se dio cita en el teatro Peacock (ubicado en el centro de la ciudad de Los Ángeles) para celebrar la 77ª edición de los Premios Emmy. Se trata de unos galardones que se basan en la excelencia de la industria de la televisión estadounidense y, en esta ocasión, fueron presentados por el humorista Nate Bargatze. Las series Adolescencia y The Studio se coronaron como los grandes proyectos audiovisuales del año, aunque lo cierto es que, más allá de la gala, tampoco pasó desapercibida la alfombra roja del evento, la cual dejó escenas y vestimentas que quedarán para la historia.

Javier Bardem fue uno de los más destacados de la red carpet de esta edición, ya que no supo dejar a un lado sus ideologías y aprovechó su aparición para denunciar «el genocidio en Gaza». Para ello, optó por lucir un traje de color negro, acompañado por una camisa del mismo tono y una palestina como símbolo manifestante. Así lo ha explicado él mismo a través de su perfil de Instagram, donde ha compartido con sus seguidores una fotografía del momento. «Si callas, eres cómplice del genocidio. ¡Palestina libre!», escribía. Una actitud que muchos han preferido no aplaudir tras considerarla no adecuada para el tipo de evento en el que se encontraba.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Javier Bardem (@bardemantarctic)

Por otro lado, la actriz Cate Blanchett fue otra de las que más miradas acaparó durante su paso por la alfombra roja, aunque, en su caso, lo hizo por consolidarse como una de las mejor vestidas de la noche. La intérprete deslumbró con un dos piezas de pantalón y chaqueta (firmado por Armani Privé) que simulaba un esmoquin negro con pequeños detalles de piedras brillantes en el escote y en la cintura.

Cate Blanchett en la 77ª edición de los Premios Emmy. (Foto: Gtres)

Selena Gómez posó junto a su prometido, el productor Benny Blanco, y dejaron para la historia una escena que puso de manifiesto el bueno momento por el que atraviesa su relación, derrochando complicidad y amor delante de las cámaras. No obstante, más allá de eso, la actriz fue considerada como una de las más elegantes de la noche, optando por un vestido rojo confeccionado por Louis Vuitton, al más puro estilo del viejo Hollywood. Contaba con un corte bardot asimétrico y arrastraba una cola que tampoco pasó desapercibida. Por su parte, Blanco lució un traje negro con una camisa semitransparente con un estampado floral de brillos.

Selena Gómez y Benny Blanco en la 77ª edición de los Premios Emmy. (Foto: Gtres)

Pedro Pascal, otro de los actores del momento, tampoco quiso perderse la gran cita y, acorde a su éxito actual, optó por un traje total white con botones dorados de Celine que acompañó con una camisa y unos zapatos del mismo tono.

Pedro Pascal en la 77ª edición de los Premios Emmy. (Foto: Gtres)

Sydney Sweeney, una de las grandes promesas de la industria cinematográfica de hoy en día, se convirtió en todo un icono de estilo en la red carpet mencionada, con un vestido rojo, confeccionado en seda, que contaba con escote de palabra de honor fruncido y una larga cola.

Sydney Sweeney en la 77ª edición de los Premios Emmy. (Foto: Gtres)

Además de los mencionados, hubo muchos otros invitados que tampoco pasaron desapercibidos por los looks en los que se enfundaron para los Premios Emmy 2025, como es el caso de Michelle Williams, Jenna Ortega, Sarag Paulson o Scarlett Johansson, entre otros muchos.