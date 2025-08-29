Del bañador a la arriesgada lencería: la impactante puesta en escena de Hiba Abouk en Venecia

Hiba Abouk ha deslumbrado sobre la alfombra roja del Festival de cine de Venecia con un espectacular look conformado por lencería de la marca Intimissimi, y que ha contado con una gran presencia durante esta edición.

De ese modo, la actriz ha sacado a relucir su lado más sensual en medio de uno de los eventos más exclusivos, y donde comparte protagonismo con figuras de la talla de Amal y George Clooney o Emma Stone.

La madrileña ha apostado por la lencería como base de su estilismo, en un vestido compuesto por superposiciones: desde un sujetador de puntilla que le realza el escote, a un body elaborado con el mismo tejido que la falda de corte sirena, donde destacan también diversas aberturas que nos permiten observar su trabajado abdomen.

Hiba Abouk durante el Festival de cine de Venecia. (Foto: Gtres)

El diseño custom made que ha lucido Abouk juega con un bañador de estilo deportivo, además de varias aberturas con las que expone su piel bronceada en zonas estratégicas. De esta forma, la actriz ha conseguido darle la vuelta a un look que a simple vista puede parecer muy sencillo, convirtiéndolo en un espectacular diseño para lucir sobre una alfombra roja.

Y a eso le ha sumado un cuidado maquillaje, con toque glow y efecto «buena cara», combinado con un recogido muy sencillo. ¿El objetivo? Potenciar el bronceado natural que luce la propia actriz, la cual recientemente se escapaba a Ibiza con su hijos.

Enfocada por completo en su faceta como madre, y ajena a las polémicas que salpican a su ex pareja, Achraf Hakimi, –quien podría enfrentarse hasta a 15 años de prisión por un presunto delito de violación–, Abouk deja muy claro que ya ha emprendido una nueva vida muy lejos del futbolista.

Profesionalmente, la madrileña también atraviesa un gran momento, ya que no dejan de lloverle los proyectos. Su última gran éxito ha llegado de la mano de Eva y Nicole, donde comparte pantalla con Belén Rueda. Sin embargo, ella misma confesaba que no considera que vaya a influir en nadie, por lo que prefiere que no la asocien directamente con el término influencer, sino más bien con su trabajo en la pequeña pantalla.

Hiba Abouk en Ibiza. (Foto: Gtres)

Sin embargo, en medio de su apretada agenda, Hiba siempre encuentra tiempo para pasarlo con las personas más importantes de su vida: los pequeños Amín y Naím, con los que se la ha visto disfrutando en la Cala Gració, muy próxima a Sant Antoni y presidida por el islote de Sa Conillera en el horizonte.

«Una de las vacaciones favoritas de mi vida. Ibiza y mis niños. ¡Gracias a todos los que habéis participado en nuestra felicidad!», presumía muy feliz tras unos días de descanso en medio del paraíso. Unas vacaciones durante las que Hiba también ha lucido su espectacular figura en bikini.