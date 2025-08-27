La espectacular figura de Hiba Abouk durante una escapada a Ibiza junto a sus hijos

No hay verano que Hiba Abouk no aproveche para hacer una escapadita por breve que sea a su querida Ibiza. El romance de la actriz con la isla es absoluto y sus fotografías cada época estival allí son ya un clásico en estas fechas. Además, en esta ocasión, las imágenes vienen espoleadas por un protagonismo colateral de Hiba tras la petición de cárcel para su exmarido Achraf Hakimi. La posición de la intérprete de ascendencia líbano-tunecina es clara: mantenerse completamente al margen de esta polémica que envuelve al padre de sus hijos.

Nada mejor que poner distancia de por medio para olvidarse de los problemas. Después de sus viajes a Portugal y Cáceres, Hiba puso rumbo a las Islas Baleares junto a sus hijos y la niñera de los pequeños. Los cuatro llegaron a Ibiza el pasado viernes 15 de agosto.

Hiba Abouk con sus hijos en Ibiza. (Foto: Gtres)

No obstante, no se dejaron ver hasta el sábado 16, cuando acudieron todos juntos a la Cala Gració, una cala de arena y algunas rocas en el interior, muy próxima a Sant Antoni y presidida por el islote de Sa Conillera en el horizonte.

Hiba Abouk con sus hijos en Ibiza. (Foto: Gtres)

Allí Hiba dejó unas imágenes muy maternales al jugar a la pelota con sus hijos dentro del agua. Los niños han heredado la pasión por el fútbol de su padre y por ello su madre no pierde la ocasión de pasar un buen rato junto a ellos, mientras lucía una espectacular forma física dentro de su bikini, formado por una parte de arriba triangular y una braguita de cuerdas laterales.

Hiba Abouk en Ibiza. (Foto: Gtres)

En sus redes sociales, la propia actriz también quiso compartir con sus seguidores estos especiales momentos del verano que había vivido junto a los pequeños. «Una de las vacaciones favoritas de mi vida. Ibiza y mis niños. ¡Gracias a todos los que habéis participado en nuestra felicidad», escribía. Junto a sus palabras, publicó un carrusel de fotografías en las que se la veía disfrutando del mar y de la complicidad que tiene con sus hijos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Hiba Abouk (@hiba_abouk_)

Estas imágenes han llegado justo después de que Hiba Abouk reflexionara públicamente sobre su dualidad como influencer y actriz. Según explicó, ella quiere que se le reconozca por sus papeles en la ficción, si bien no se desmarca del todo de su impacto en redes sociales: «No, influencer nunca. Bueno, a ver, nunca. Quiero decir que de alguna manera influyo a cosas, pero que no es mi intención. Yo de profesión, actriz y de lo demás, pues me encanta disfrutar», sentenciaba.