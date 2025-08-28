El problema de salud de George Clooney durante el festival de Venecia: "Está devastado"

George Clooney ha visto empañado su paso por el festival de Venecia por un inesperado problema de salud, y es que el actor ha hecho saltar todas las alarmas al ausentarse en la rueda de prensa de Jay Kelly, película que protagoniza y que también compite en el certamen. Algo que generado una gran preocupación entre sus seguidores, y que ha llevado a su equipo a aclarar los motivos de esta llamativa ausencia.

«Me temo que George Clooney no va a estar aquí porque tiene una grave sinusitis. Esperamos que pueda estar en la alfombra roja esta noche», explicaba el moderador en cuestión. «Está devastado por no poder estar aquí». Mientras que, por otra parte, el actor Adam Sandler, con quien comparte protagonismo en la cinta, ha agregado: «Las estrellas de cine también se ponen enfermas».

Amal y George Clooney. (Foto: Gtres)

Y es que esta dolencia ha obligado a Clooney a recortar su apretada agenda. «Por orden médica, ha tenido que reducir sus actividades», han informado después de que el afamado actor comenzase a encontrarse mal el miércoles. Tanto es así, que no pudo sumarse a la cena privada de la que disfrutaron sus compañeros. Mientras que desde el Hollywood Reporter indican que Clooney fue visto subiendo a un barco para marcharse directo al hotel y así poder descansar de cara a los próximos eventos que tiene que atender en Venecia.

George Clooney en un photocall. (Foto: Gtres)

La glamurosa llegada del matrimonio Clooney a Venecia

Estos días, la estrella de Hollywood se ha alojado en el Hotel Cipriani, ubicado en la isla de Giudecca y con vistas privilegiadas al Palacio Ducal. Desde allí, toca esperar para ver cómo va evolucionando su estado de salud y si finalmente podrá desfilar por la alfombra roja desplegada en el Palazzo del Cinema junto al resto del elenco. Allí, mostrarán el resultado de meses de trabajo y que llegará a los cines en noviembre, antes de dar el salto definitivo a Netflix.

Amal y George Clooney en Venecia. (Foto: Gtres)

Sin duda, tanto Clooney como el resto del equipo comparten una gran complicidad. Tanto es así, que incluso se fueron de fiesta juntos antes del festival. George, junto a su esposa Amal y sus dos hijos, los mellizos Alexander y Ella Clooney, han ofrecido su espectacular casa situada en el Lago di Como para acoger a sus compañeros de rodaje. De hecho, fueron vistos saliendo del palazzo en barco para comer en la exclusiva Villa d’Este.

La llegada del matrimonio a Venecia ha sido también de lo más glamurosa y espectacular, ya que se acercaron en barco y no dudaron en saludar a todos los curiosos que allí se habían congregado para darles la bienvenida. De hecho, Amal deslumbraba con un elegante vestido color butter yellow de la marca Balmain que ha combinado con unos zapatos de la marca Prada.