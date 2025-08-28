De la elegancia de Cate Blanchett a la sensualidad de Heidi Klum: arranca el Festival de Venecia

La 82 edición del Festival de Cine de Venecia ya ha arrancado y en su primera jornada nos ha dejado un derroche de elegancia y estilismos para el recuerdo. Una alfombra roja inaugural que ha contado con la presencia de figuras destacadas como Cate Blanchett o Heidi Klum, que se han convertido en dos de las más admiradas de la velada.

Este año, la muestra de cine más antigua y prestigiosa del mundo se ha inaugurado con la proyección de la película La Grazia de Paolo Sorrentino. Por la alfombra roja desplegada a las puertas de El Lido para la ocasión han desfilado algunas de las estrellas más importantes del panorama actual, que han acaparado los flashes de las decenas de fotógrafos acreditados en esta edición.

Cate Blanchett en el Festival de Venecia. (Foto: Gtres)

Cate Blanchett ha sido una de las más elegantes de esta primera noche de cine en la ciudad italiana. La intérprete ha recuperado de su armario un vestido que llevó en una entrega de premios en Estados Unidos en 2022. Un modelo de un intenso color negro con un pronunciado escote firmado por Armani Privé. El diseño, con falda de corte sirena y cuerpo decorado con piedras, sentaba fenomenal a la australiana.

Otra de las grandes protagonistas de la noche ha sido la modelo Heidi Klum, que ha acudido como acompañante de su hija Leni. La joven ha debutado en esta alfombra roja a la que su madre lleva asistiendo desde hace años. Ambas han derrochado estilo en Venecia, aunque con looks en colores diferentes. En el caso de Leni, ha apostado por el negro, mientras que su madre lo ha hecho por el nude. Eso, sí, los dos vestidos eran prácticamente idénticos, de la firma italiana Intimissimi, con corsé satinado y transparencias. Por cierto, una elección muy parecida a la de Bárbara Palvin, que también se ha decantado por la tendencia lencera para esta primera alfombra roja de Venecia.

Heidi Klum en el Festival de Venecia. (Foto: Gtres)

Nada que ver con el estilismo de Tilda Swinton o con el de Fernanda Torres, que han sido otras de las actrices que no han querido faltar a esta velada. Swinton, fiel a su estilo ecléctico y minimalista, ha lucido un elegante y discreto conjunto en blanco y negro compuesto por una falda ligeramente abullonada con la cintura marcada y una blusa blanca de sede con manga francesas y cuello elevado. Como suele ser habitual, la actriz ha prescindido de las joyas y su maquillaje ha destacado por la naturalidad.

El minimalismo de Tilda Swinton ha dejado paso al look joya de Fernanda Torres. La actriz apostó por un precioso conjunto dorado compuesto por un top de estilo cortina y pantalón fluido con bordados joya y motivos arabescos de alta costura, firmado por Giorgio Armani.

Tilda Swinton en el Festival de Venecia. (Foto: Gtres)

En Venecia también se ha podido ver al matrimonio formado por George y Amal Clooney o a Julia Roberts, que no han participado en esta primera alfombra roja, aunque se espera que en los próximos días desfilen por alguno de los estrenos y otras citas importantes de la muestra.