Este Halloween 2024, las celebridades han elevado el nivel con disfraces creativos y detallados, sorprendiendo en eventos exclusivos. Uno de los más comentados ha sido, como no podía ser de otro modo, el de Heidi Klum, quien se ha convertido en E.T., el famoso extraterrestre de Steven Spielberg. Klum, famosa por sus extravagantes disfraces de Halloween, ha trabajado con un equipo de artistas de efectos especiales y, según ha trascendido, ha invertido más de siete horas en el proceso para lograr un look impresionante y alienígena. Su dedicación en esta festividad que duda cabe, es legendaria. Y es que cada año, la modelo, presentadora y actriz alemana, lleva su disfraz a un nivel superior en su ya icónica ‘Fiesta Heidiween’ en Nueva York​.

Otra figura que ha destacado este Halloween ha sido Rosalía homenajeando al dúo de música electrónica Magdalena Bay, en la fiesta de disfraces que organizó Kendall Jenner en Los Ángeles. Inspirada en su estilo retrofuturista, la cantante catalana ha optado por un total black compuesto por una chaqueta de pelo negra, medias tupidas y unos zapatos con cierre de cordones a juego. Todo ello de una estética ochentera que ha encantado a los fanáticos por capturar esa nostalgia visual con un toque de modernidad y recrear (a medias), la portada de su último disco, Imaginal Disk.

Rosalía en una fiesta de Halloween. (Foto: Gtres)

También los Beckham se han unido a la noche terrorífica con máscaras monstruosas. David y Victoria Beckham han recorrido las calles de North Bay Road, la zona exclusiva de la costa oeste de Estados Unidos donde residen, con el rostro cubierto. Junto a ellos, su hija Harper. «Buen esfuerzo. Es la primera vez en 27 años que mi esposa se viste elegante y es lo mejor que podemos conseguir. Te ves increíble, Victoria. ¿Brooklyn, Romero, Cruz y Harper, estáis orgullosos de mamá?, ha escrito el ex futbolista en su perfil de Instagram, donde reúne a más de 80 millones de seguidores, entre risas.

En cuanto a disfraces inspirados en personajes de películas, Carolina Giraldo, conocida artísticamente como Karol G, ha encarnado a Amanda de Matilda, la conocida película de 1996, en una interpretación a la que se ha sumado un íntimo amigo de la cantante vestido como Agatha Trunchbull, la directora ficticia de la escuela primaria Crunchem Hall. Por su parte, Kim Kardashian se ha enfundado en un disfraz de caimán albino, mientras que su hermana Kylie Jenner, ha sorprendido como Barbarella, el personaje icónico de Jane Fonda en los años 60, con un look futurista de corpiño blanco y cabello largo.

Y eso no es todo. El mundo de Hollywood también ha estado representado con Anne Hathaway, quien en compañía de su hijo, ha seguido la tradición de «truco o trato» disfrazada de un personaje animado. Paris Hilton, fiel a su amor por los años 90, ha recreado el icónico look de colegiala de Britney Spears en el videoclip Baby One More Time. Una elección que ha sido todo un éxito en redes, donde Hilton ha compartido una sesión de fotos para revivir la esencia nostálgica de la época. Descan igualmente por esto úlitimo Megan Fox y su pareja, Machine Gun Kelly o Chrissy Teigen y John Legend.