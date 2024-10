Los looks que eligen las celebridades cuando reaparecen en público siempre dan mucho de qué hablar. No solo nos acercan a las tendencias del momento, sino que de repente nos despiertan una necesidad por prendas que jamás habríamos considerado. ¿Quién no ha caído alguna vez en la tentación de comprar algo únicamente porque la famosa de turno lo lleva con tanto estilo? Pero, además de esto, estas apariciones también nos sirven para ver qué tienen en común personalidades que, a primera vista, parecen tan distintas como el día y la noche. Un ejemplo inesperado es el de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y Victoria Beckham, la diseñadora británica y esposa del exfutbolista David Beckham.

Sí, estamos hablando de la misma Victoria a quien siempre han atribuido la famosa y supuesta frase «España huele a ajo», que ella, por cierto, ha negado rotundamente en múltiples ocasiones. No creemos que esa declaración fuera del agrado de Ayuso, pero imaginemos por un momento que estas dos figuras públicas se sentaran a charlar tranquilamente en una terraza madrileña. Aunque no lo parezca a simple vista, seguro encontrarían algunos puntos en común de los que hablar. Por ejemplo, Victoria podría contarle a la presidenta cómo fue su experiencia viviendo en Madrid durante cuatro años, desde 2004 hasta 2008, cuando David jugaba en el Real Madrid. La familia Beckham llegó a la capital española con una notoriedad digna de una estrella de Hollywood y se instalaron en una majestuosa mansión en La Moraleja, uno de los barrios más exclusivos.

Isabel Ayuso con un atractivo azul de la marca Casademunt. (Foto: Gtres)

Hay otro terreno en el que Isabel Díaz Ayuso y Victoria Beckham podrían conectar a la perfección: la moda. Y en este sentido, la política ha demostrado su maestría en este terreno. En la Gala Cultura 2024 de San Lorenzo de El Escorial lució un vestido azul de la última colección de Lola Casademunt, un traje impecable con blazer recta y pantalón a juego. Lo más llamativo no fue solo el diseño de tendencia, sino que la política optó por llevarlo sin nada debajo, una tendencia muy actual que consiste en lucir la chaqueta sin camisa ni ropa interior a la vista. Eso sí, en su caso, el estilo fue refinado y comedido y con un enfoque en la elegancia más que en la provocación. La clave está en el equilibrio: cuanto menos piel se asoma, mejor. Ella lo llevó con la americana cruzada y donde el escote discreto es la norma, evitando a toda costa que al sentarse o moverse se vea más de lo que debería. Cuello cerrado, solapas amplias y una actitud de empoderamiento que convierte lo sensual en elegante.

Victoria Beckham con un traje negro y sin nada debajo. (Foto: Gtres)

Curiosamente, este truco también lo hemos visto en la mismísima Victoria Beckham, que ha hecho del traje de chaqueta su seña de identidad. Y cuando la reina del minimalismo moderno lo lleva así, ya sabemos que la tendencia está más que consolidada. Victoria ha perfeccionado un estilo que respira lujo silencioso, donde la simplicidad y la elegancia atemporal son clave. Pero aquí surge una gran pregunta: ¿cómo hacemos para llevar una chaqueta sin nada debajo y que no se mueva ni se abra cuando no queremos? Aquí es donde Beckham nos ofrece una solución brillante: el cinturón. En lugar de abotonar la chaqueta, la diseñadora británica opta por cruzarla y asegurarla con un cinturón a juego, dejando que el extremo del cinturón cuelgue con ese toque desenfadado pero estudiado. Y listo, problema resuelto: comodidad sin renunciar al estilo y sin preocuparnos de que ocurra un pequeño «accidente» de vestuario.