Empezar un año con un buen corte de pelo es siempre una motivación. Si lo que quieres es rejuvenecer, hay peinados bien estilosos que tienen el bob como protagonista. Anota bien este corte de pelo perfecto para mujeres de más de 50 que quieren restar años a su look. Es un media melena que favorece un montón y que verás lo bien que sienta.

El short choppy bob y choppy bob es uno de los cortes de pelo del momento. Lleva diversas capas para ofrecer un cabello algo más rebelde, pero elegante y sexy a la vez. En vez de un pelo por el hombro o algo más largo, se trata de ofrecer volumen y un toque moderno que sienta bien a cualquier edad.

Cómo es el corte de pelo perfecto para mayores de 50 años

El chop bob, como también se conoce, es un estilo de melena corta y capeada que pisa con fuerza. Hay que destacar que el corte chop ya estuvo de moda y fue tendencia durante los años 90 hasta hoy, cuando regresan los cortes muy capeados.

El chop ideal consistiría en un cabello largo por debajo de los hombros, muy capeado y desfilado sobre el contorno de la cara. El peinado genial sería liso, o también ondulado. «Queda muy bien en personas con el cabello fino y caras también delgadas o estrechas», explica David Lesur, director de formación de los salones David Künzle en Madrid.

Capas ligeras y modernas

Según L’Oreal, el choppy bob se trabaja con capas ligeras que ayudan a crear cuerpo y textura, lo que todas buscamos en un corte de pelo.

¿Cuál es la diferencia con los bobs tradicionales? Recrea volumen y forma, lo que es ideal para cuando queremos sumar un estilo diferente a nuestro corte de siempre. Y se adapta a todo tipo de pelo, sea liso o bien rizado.

Para todo tipo de rostros y facciones

El corte de pelo perfecto para mujeres de más de 50 es perfecto para toda clase de rostros y facciones. Como hay capas y volúmenes, permite personalizarse según cada caso. Por esto debes ir a tu peluquería de confianza para que te practiquen este corte que ofrece diversión y juventud.

L’Oreal matiza que, si tienes la cara redonda, podrás verla más estilizada si añades volumen superior y, para conseguir el efecto contrario solo habrá que sumar densidad a los laterales.

Si lo que quieres es flequillo o bien ya lo llevas, entonces debes saber que el choppy bob, también admite flequillo, así tienes más variables hasta dar con la que mejor se adapta a tu forma de rostro.

Cómo mantener el corte de pelo perfecto para mujeres de más de 50

Aunque en la peluquería nos dejarán preciosas, este corte de pelo debe mantenerse correctamente.

L’Oreal aconseja hacerse ondas con la plancha usando un protector de calor con vitamina B3 y Aceite de Ricino. También aconsejan contar con crema de peinado sin aclarado, definiendo cada mechón y enroscándolo en los dedos para conseguir un bonito efecto wavy. Todo ello junto a un tratamiento de hidratación.

Otros cortes de pelo de moda

Long Layered, Mullet & Clavicut

«El layered bob es un corte con capas y aspecto desestructurado inspirado en los años 30 y la estética Louise Brooks, que favorece mucho las caras finas y ovaladas, pero menos en las que son redondas o de cuello ancho”, especifica Ismael De Felipe (Calle Padilla, 74. Madrid).

Este 2025 seguiremos viendo los mullet y los clavicut, dos cortes sumamente versátiles y asimétricos para los que es importante partir con una buena melena con la que trabajar.

Pixie, Mixie & Bixie

Para las más atrevidas, tenemos estos cortes algo arriesgados. El pixie y dos de sus versiones más a la última, el mixie y el bixie, un estilo de inspiración parisina que lo mismo vemos capeado, que rollo curly o despeinado.

“El pixie es camaleónico, es increíble su capacidad de adaptación, perfecto en todo tipo de caras aunque mucho mejor en mujeres con cuello largo y baja estatura, o de rostro redondo si se tiene volumen en la parte posterior”, señala David Lesur (Salones David Künzle).

‘Effortess chic’ o flequillo baby bang

Jane Birkin fue uno de los iconos de los 70 por su imitado estilo, una mujer que sigue siendo tendencia hoy en día y no solo porque su apellido sea el de uno de los bolsos más famosos del mundo.

El estilo de las parisinas ha sido sinónimo de elegancia discreta y hoy se conoce como effortless chic, que ha dado lugar al flequillo baby bangs. Según los expertos estilistas de Franck Provost, este estilo aporta una apariencia juvenil y fresca, ideal para quienes buscan una transformación moderna sin perder su esencia natural. “Los baby bangs pueden ser rectos, desfilados o con textura, y siempre se adaptan a las preferencias personales y a la forma del rostro”.