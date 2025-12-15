Maxi Iglesias amplía su formación profesional y se gradúa como piloto de aviones
Maxi Iglesias se ha graduado como piloto de aviones de la mano de European Flyers
El actor comenzó a dar clases teóricas para dotar de realismo su novela 'Horizonte artificial'
Maxi Iglesias tiene una nueva profesión. Hasta ahora, se había consolidado como uno de los actores más conocidos de nuestro país, además de ser considerado uno de los rostros más atractivos del panorama nacional. Sin embargo, en los últimos días, su trayectoria profesional ha dado un giro de 180 grados tras conocerse que se ha graduado oficialmente como piloto de aviones.
El intérprete comenzó a formarse en este sector con el objetivo de documentarse para su primera y exitosa novela Horizonte artificial, la cual llegó a las librerías españolas el pasado mes de mayo. Comenzó yendo a clases teóricas para apuntar ideas que pudiera plasmar en su historia. Aunque eso no fue lo único que hizo. Y es que para dotar de realismo y naturalidad la novela y ponerse en la piel de sus personajes, se presentó a los exámenes necesarios y realizó clases prácticas con más de 50 horas de vuelo. «Si volaba, podría escribir sobre esa sensación e iba a ser mucho más completo. Me enfrenté a 50 horas de vuelo en la European Flyers. Las primeras 20 horas fui con un instructor y después ya piloté solo», comentó a un conocido periódico de nuestro país.
Maxi Iglesias. (Foto: Gtres)
Ahora, después de completar la formación que comenzó para desarrollar su faceta como escritor, se ha graduado en la academia mencionada como piloto de aviones. Un evento que tuvo lugar el pasado 10 de diciembre y donde recibió dicho título junto con otros 200 nuevos pilotos de avión, helicóptero y drones que han confiado en European Flyers, una escuela que dispone «de la más moderna flota de instrucción de Europa, equipada con tecnología Glass Cockpit (Garmin 1000) idéntica a los aviones ejecutivos y de grandes líneas aéreas». Además, también son «el primer centro de formación del mundo con simuladores Cessna 172 Nav III (Garmin 1000) certificados como FNPT-I».
Según lo publicado por ABC, el medio encargado de sacar a la luz esta nueva profesión del actor, Maxi tiene intención de seguir volando como hobby, ya que tiene muchos amigos que cuentan con dicha licencia. No obstante, parece que entre sus planes no se encuentra el dejar a un lado el mundo de la interpretación. De hecho, mientras se formaba como piloto, sus compromisos delante de las cámaras no han frenado. Y a lo largo del 2025 ha participado en el rodaje de exitosos proyectos como la segunda temporada de Punto Nemo o Nuda propiedad, entre otros muchos.
Precisamente a raíz de su participación en la película Nuda propiedad se rumorea que podría haber encontrado el amor. Y es que desde su grabación, se le relaciona sentimentalmente con su compañera Susana Abaitua. No obstante, por ahora, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, aunque de ser cierto, el 2026 podría empezar con muy buen pie para el actor: con nueva profesión y con el corazón enamorado.