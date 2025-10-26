Primeras palabras de Maxi Iglesias sobre su relación con Susana Abaitua: “Hasta ahí puedo leer”

Maxi Iglesias ha vuelto a primera línea mediática tras salir a la luz que podría estar comenzando una nueva relación amorosa. La señalada sería Susana Abaitua, una conocida actriz con la que ha coincidido grabando la película Nuda propiedad, dirigida por Alberto Utrera. Tal y como ha trascendido, todo apunta a que habría sido en el set de rodaje donde surgió la atracción entre ellos y ese sentimiento habría traspasado las fronteras de lo laboral.

Este mismo fin de semana, el actor ha viajado hasta Sevilla para presentar Horizonte artificial y, como no podía ser de otra forma, los medios le han preguntado por cómo se encuentra su corazón. Ante las incógnitas de los reporteros, Maxi ha evitado posicionarse y hablar claramente sobre sus sentimientos y no ha desmentido ni confirmado los rumores que le relacionan directamente con la vasca. «Estoy muy contento», ha desvelado. Pero inmediatamente, ha desviado el tema al plano profesional: «Hemos hecho una película preciosa», ha señalado.

Maxi Iglesias posando en un photocall. (Foto: Gtres)

De la misma manera, ha dejado la sombra de la duda con una frase con la que ha finalizado su intervención: «Hasta ahí puedo leer», ha espetado. Una afirmación que podría dejar entrever que habría más datos al respecto que, por ahora, no está dispuesto a compartir con la prensa. «¿Será tu próxima musa?», le ha cuestionado uno de los periodistas. Algo a lo que él ha respondido con risa nerviosa y tratando de salir del photocall.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Javi Hoyos (@javihoyosmartinez)

El revuelo en torno a las figuras mencionadas se ha despertado después de que el periodista Javier de Hoyos —Tiktoker y presentador de D corazón de TVE— recibiera una información que comprometía a ambos. Y es que, tal y como ha apuntado, habrían sido pillados en una discoteca de Madrid besándose apasionadamente a ojos de todos. «Amigos míos les han visto», ha deslizado de Hoyos. Este aviso de su círculo íntimo hizo al creador de contenido rastrear sus mensajes directos y se percató de que ya hace tiempo, numerosos seguidores se lo habían comentado. «Aseguran haberlos visto juntos, acaramelados y muy cómplices», ha dicho a pesar de que no existe documentación gráfica que lo acredite.

El flamante momento laboral de Susana Abaitua

En la actualidad, Susana Abaitua se encuentra atravesando una de las mejores etapas de su vida en lo que a trabajo se refiere. Además de la película que ha grabado con Iglesias, la joven se ha convertido en la nueva «infiltrada», y es que ha hecho un papel similar al que hizo Carolina Yuste como Aranzazu en la creación de Arantxa Echevarría. En este caso, Abaitua ha encarnado el persona de Amaia, una agente de la Guardia Civil que se adentra en las entrañas de la banda terrorista ETA para así destruir la organización criminal desde dentro. Se trata del nuevo proyecto de Juan Antonio Bayona titulado Un fantasma en la batalla que ha lanzado Netflix.

Susana Abaitua en un photocall. (Foto: Gtres)

A estos largometrajes, se les suma una brillante interpretación en el filme Patria, basada en el mítico libro homónimo de Fernando Aramburu, que se puede ver en la plataforma de streaming HBO. Desmontando a Lucía, La deuda, Todo lo que no sé, Fuimos canciones o Sé quién eres son otros de los títulos que engrosan su experiencia. Una abultada trayectoria que la ha consagrado ya como una de las figuras más aclamadas del séptimo arte nacional.