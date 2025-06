No es sólo la novia de Maxi Iglesias: Ione Astondoa, la heredera que gobierna un imperio de lujo

Hay quienes navegan por la vida con el viento a favor. Y luego está Ione Astondoa, que directamente nació en el puente de mando. A sus 31 años, esta empresaria alicantina no sólo ha asumido el timón de una de las compañías más emblemáticas del sector náutico español, sino que, para regocijo de la crónica social de nuestro país, ha conquistado también al actor Maxi Iglesias. Una pareja inesperada y, desde hace unos meses, cada vez más visible y enamorada. Se dejan ver, se dejan querer, pero lo hacen con esa mezcla de elegancia y distancia estratégica que sólo manejan bien los que saben que la discreción, hoy en día, es puro lujo.

Para entender quién es Ione Astondoa hay que mirar más allá del titular fácil de «la novia de». Nacida en una de las familias más influyentes del sector náutico, Ione representa la cuarta generación al frente del histórico astillero Astondoa, fundado hace más de un siglo. Un apellido que pesa pero que ella ha sabido llevar con una mezcla de responsabilidad, ambición y visión contemporánea. En lugar de conformarse con el papel de heredera decorativa, Ione se preparó para asumir su lugar: estudió Administración y Dirección de Empresas y Turismo en la Universidad de Alicante, se formó en marketing, se empapó del negocio desde las bases y, cuando llegó su momento, no dudó en pisar fuerte. «El equipo que me rodea es casi mi familia, he crecido con ellos y me lo han puesto muy fácil desde que me incorporé», reconoció en una entrevista hace varios años.

Ione Astondoa en una imagen de archivo. (Foto: Astondoa)

Desde que se incorporó a la compañía en 2018, su sello ha sido claro: profesionalización, apuesta por la innovación, sostenibilidad y un enfoque más fresco y adaptado al cliente de hoy. No es raro verla supervisar personalmente una botadura o liderar reuniones con distribuidores internacionales. No es una figura institucional, ni falta que le hace. En un sector tradicionalmente masculino, Ione ha sabido imponerse sin necesidad de aspavientos, y eso la convierte en una rara avis: una directiva que combina apellido, conocimiento y determinación sin necesidad de levantar la voz. «Mi abuela no trabajaba, era mi abuelo el que estaba aquí. Y es mi padre, varón, el que sigue con el legado. Y ahora soy yo, que soy mujer. A mí también me ha pesado mucho ser joven porque es cierto que cuesta más que te escuchen o que tus decisiones no sean cuestionadas. Pero poco a poco y viendo que hay resultados se nos allana el terreno», expresó.

Maxi Iglesia con Ione Astondoa en Palma. (Foto: Gtres)

Pero desde hace unos meses, su nombre ha empezado a aparecer en otra sección: la de sociedad. El responsable tiene nombre, apellidos y sonrisa de anuncio: Maxi Iglesias. Actor, modelo ocasional y uno de los rostros más conocidos del panorama audiovisual español. La relación comenzó con perfil bajo, pero poco a poco se han dejado ver juntos: cenas en Alicante, escapadas a la costa, algún paseo por Santa Pola. La química es evidente y las apariciones públicas cada vez más frecuentes.

En abril, Maxi Iglesias confirmó en el podcast A solas con… de Vicky Martín Berrocal que su corazón estaba ocupado, dejando claro que tenía una nueva ilusión. Aunque no mencionó nombres, quienes le siguen de cerca ya habían intuido que su vida sentimental había cambiado, sobre todo tras el vídeo viral que compartió a principios de año, una especie de balance personal en el que aparecía discretamente junto a su pareja. Ese gesto silencioso levantó sospechas, pero fue la confesión del actor la que terminó por despejar las dudas y dar por fin un guiño oficial a su relación con Ione Astondoa, quien desde entonces ha sido su gran acompañante.

Maxi Iglesia con Ione Astondoa en Palma. (Foto: Gtres)

El último plan de la pareja

Tal como se muestra en las fotografías a las que ha tenido acceso este digital, a principios del mes de mayo Ione Astondoa y Maxi Iglesias acudieron juntos al Palma International Boat Show 2025. Una cita relacionada con el trabajo de Ione, que reunió a numerosas empresas y aficionados a la náutica. La pareja se dejó ver en actitud cómplice y relajada, muestra de que su relación va viento en popa, nunca mejor dicho.