El cine español ya calienta motores de cara a su gran noche. El Encuentro de Nominados de la 40 edición de los premios Goya, celebrado este lunes en el Casino de Madrid, reunió a buena parte del talento que marcará la carrera hacia los galardones que se entregarán el próximo 28 de febrero en Barcelona. Un photocall elegante, distendido y con mucho acento estilístico, en el que se dejaron ver rostros imprescindibles de nuestra industria como Nora Navas, Susana Abaitua, Gerard Oms, Vanesa Romero, Tamar Novas, Hugo Welzel o Alba Flores, entre otros.

La cita llegaba apenas unas horas antes de que la Academia de Cine anunciara oficialmente las nominaciones, desveladas este martes por Toni Acosta y Arturo Valls, bajo la supervisión de la notaria Eva Fernández Medina. Un arranque de temporada potente en el que Los Domingos lidera con 13 nominaciones, seguida de Sirât (11), Maspalomas (9) y La cena (8), configurando un año especialmente competitivo. Pero más allá de los titulares cinematográficos, el encuentro fue también una pasarela de intenciones estéticas.

Susana Abaitua en la antesala de los premios Goya. (Foto: Gtres)

Uno de los estilismos que más miradas acaparó fue el de Susana Abaitua. La actriz, que ha logrado la nominación al Goya a mejor actriz protagonista por Un fantasma en la batalla, la película dirigida por Agustín Díaz Yanes e inspirada en la misma historia real que narraba la cinta de Arantxa Etxebarria, apostó por un juego cromático rotundo y nada obvio: negro estructurado en la parte superior, con cuello joya verde oliva y botonadura central, combinado con una falda burdeos de inspiración flamenca, drapeada y con nudos laterales que aportaban movimiento y teatralidad. Un look con referencias muy nuestras, equilibrado entre lo clásico y lo contemporáneo, que dialogaba a la perfección con el espíritu del cine de autor.

En contraste, Vanessa Romero optó por la sobriedad sofisticada del blanco y negro, con un diseño de líneas limpias y corte arquitectónico. El conjunto, de silueta fluida, destacaba por su bloque de color asimétrico en la parte inferior, que rompía la rigidez del negro con una pincelada gráfica y moderna. Minimalismo bien entendido, joyería discreta y una actitud relajada que confirmaba que menos sigue siendo más cuando el patrón acompaña.

Vanessa Romero en la antesala de los premios Goya. (Foto: Gtres)

Por su parte, Nora Navas, que está nominada a mejor actriz por su interpretación en Mi amiga Eva, optó por un total look en piel en tono vino, compuesto por vestido midi y abrigo a juego, una apuesta rotunda que combinaba sensualidad y elegancia sin estridencias. El acabado pulido del cuero, la silueta entallada y el uso monocromático del color convertían el conjunto en una declaración de intenciones: femenina, poderosa y absolutamente atemporal. A ella se unió Alba Flores, que apostó por un total look negro de aire sobrio y contemporáneo, formado por pantalones de pinza, jersey de cuello alto y americana, todo en clave black, roto únicamente por un sutil detalle en azul klein y unos botines, confirmando su afinidad por una estética depurada, cómoda y con personalidad.

En clave masculina, uno de los estilismos a destacar fue el de Leiva, que se desmarcó con una apuesta elegante y relajada a partes iguales. El cantante eligió un traje negro de líneas clásicas, al que aportó un giro de color con una camisa rosa, suavizando el conjunto y alejándolo de la rigidez habitual del total black. Como remate, un sombrero beige añadía personalidad y un aire bohemio muy reconocible en su estilo, confirmando que la elegancia también puede construirse desde la naturalidad y los pequeños gestos.