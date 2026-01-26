Alba Flores se sincera sobre la herencia de su familia: ¿de dónde viene el dinero de los Flores?

«La gente piensa que las Flores —mis tías Lolita y Rosario, mi prima Elena Furiase y yo—, vivimos de las rentas. Pero no es así. Trabajamos como cabronas». Con estas palabras, Alba Flores ha respondido a todos los que piensan que, a día de hoy, continúan subsistiendo de la herencia familiar que les dejó su abuela y de su famoso apellido. Una idea que la actriz ha desmentido en una reciente entrevista en la que ha hecho hincapié en que todas ellas se ganan la vida como artistas, actrices o productoras, así como también ha destacado que han tenido que enfrentarse a la dificultad de abrirse un hueco en la industria perteneciendo a una saga tan conocida.

Como no podía ser de otra manera, sus palabras han generado un gran interés por la herencia que en su día la apodada como La Faraona dejó a toda su familia. Una herencia que, a pesar de que pudo ser muy ostentosa (ya que se trataba de una de las artistas mejor pagadas de su época) lo cierto es que finalmente estuvo marcada por las deudas. Y es que cabe recordar que Lola se enfrentó a cuatro delitos fiscales por los que tuvo que pagar una cuantiosa cifra de dinero que, a día de hoy, no ha trascendido. Aun así, su familia ha sabido salir adelante con su legado artístico y, tal y como ha señalado Alba en el programa de Jordi Évole, todas ellas viven a día de hoy de las rentas de sus propios trabajos. Pero, ¿cuál es el patrimonio de la hija de Antonio Flores?

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lo de Évole (@lodeevole)

El actual patrimonio de Alba Flores

Hace tan solo unos meses, Alba Flores respondió a la mítica pregunta de La Revuelta sobre cuánto dinero tenía en el banco. Una cuestión a la que contestó de una manera escueta asegurando que en su cuenta «no había dinero para comprar un piso en Usera y reformarlo». Algo que corroboraría las declaraciones que ofreció en 2021 en La Vanguardia sobre que tenía claro que no quería obsesionarse con el dinero y el trabajo. «No quiero volverme esclava del trabajo y adicta al éxito». Pero lo cierto es que su patrimonio no se basa solo en las cifras de su cuenta bancaria.

Rosario, Alba y Lolita Flores. (Foto: Gtres)

Según medios como Vanitatis, Alba Flores no tiene ninguna propiedad a su nombre. Vive en un ático del distrito madrileño de Arganzuela y todo parece indicar que lo hace en régimen de alquiler. Por otro lado, está vinculada a Flower Power Producciones SL, una sociedad que gestiona su madre Ana Villa y en la que Alba aparece como apoderada. De acuerdo con el medio citado, cuenta con unos fondos propios muy modestos que la sitúan «lejos de cualquier gran entramado empresarial del sector audiovisual». Recientemente, ha participado en la producción de Flores para Antonio, el documental que ha dirigido Alba para contar la vida de su padre.