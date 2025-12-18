Leiva reacciona por fin a la muerte de Robe Iniesta: "Tengo derecho a vivirlo en privado"

La muerte de Robe Iniesta, líder de Extremoduro, vistió de luto al mundo del espectáculo. Fueron muchos los artistas y rostros conocidos que dieron un paso adelante para lamentar la triste pérdida, fechada el pasado 10 de diciembre. Sin embargo, faltaba alguien por hablar: Leiva, uno de sus grandes amigos. Habían trabajado juntos en una canción titulada Caída libre que demostró la bonita complicidad que tenían. Pero, ¿por qué el intérprete de No te preocupes por mí había estado en silencio hasta ahora?. Él mismo ha respondido a esta pregunta.

Leiva, haciendo honor a la sinceridad que siempre le ha caracterizado, ha usado su cuenta de Instagram para aclarar que necesitaba vivir el duelo en privado. Entiende que es artista y que su trabajo le ha convertido en un personaje público, pero reivindica su parcela íntima y no está dispuesto a renunciar a la misma.

Robe Iniesta en un concierto. (Foto: Gtres)

«Aunque en estos tiempos que corren sea difícil de entender, tengo derecho a vivir el duelo por la muerte de un amigo y a mostrar mis condolencias de manera privada», ha escrito.

La decisión de Leiva

El cantante Leiva en un evento. (Foto: Gtres)

Después del sentido adiós de Robe Iniesta, algunos cantantes como Melendi o Fito Cabrales aprovecharon sus respectivos conciertos para rendirle un bonito homenaje. Como decíamos, Leiva se había mantenido en silencio y ahora sabemos el motivo. El artista ha contado con el apoyo de algunos compañeros como Rozalén, quienes han entendido perfectamente que necesite un tiempo para asumir lo que ha pasado.

«No hace falta más. En un mundo en el que nos hemos acostumbrado a la exhibición continua de lo que pensamos y hacemos, los hay que todavía deciden expresar lo que sienten de manera privada. Y es el caso de Leiva. Te quiero», le ha escrito Rozalén. Por otro lado, la banda Despistados ha reaccionado a la confesión de Leiva con unos corazones rojos, lo que significa que entienden su postura a la perfección.

Un mensaje indirecto

Las palabras de Leiva van acompañadas de una imagen con mucho significado, en concreto con la portada de un álbum de Extremoduro titulado Iros todos a tomar por culo. Es posible que el cantante haya escogido este disco para mandar un mensaje a aquellos que han dudado de su amistad con Robe. Por otro lado, hay que subrayar que es el único álbum de la banda grabado en directo. Se publicó en 1997 y todavía hay mucha gente que lo sigue escuchando.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Leiva (@leivaoficial_)

Como vemos, Leiva tiene la conciencia tranquila y puede presumir de ser el artífice del último éxito de Robe Iniesta: Caída libre, del álbum Gigantes.