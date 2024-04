Las transparencias de Macarena García marcan la última alfombra roja de Cannes

El pasado miércoles, 10 de abril, el Festival Internacional de Series de Cannes puso el broche final a su séptima edición. Un año más, el certamen consiguió promover formatos audiovisuales de todo el mundo y, en esta ocasión, Macarena García, uno de los rostros españoles más emblemáticos de la pequeña y gran pantalla, ha tenido el placer de formar parte del jurado. Más allá de su rol dentro del evento, el estilismo que ha escogido la actriz para la ocasión no ha pasado desapercibido, el cual ha estado marcado por las transparencias.

Tal y como se puede ver en las fotografías trascendidas del momento, Macarena lució en la última noche del festival un vestido en un tono nude marfil que encarna la elegancia del ‘lujo silencioso’ tan en boga de esta temporada. Su diseño ceñido al cuerpo destaca por un cuello redondo y drapeado, complementado por una manga asimétrica que se extiende en una sofisticada cola de tela. Elaborado en seda satinada, su falda presentaba una seductora abertura que se moldeaba al cuerpo, creando un efecto de segunda piel. Para completar su deslumbrante look, la actriz optó por unas sandalias de tacón negro que aportaban un toque sutil pero impactante a su conjunto.

Macarena García en la séptima edición del Festival de Canneseries./ Gtres

El maquillaje hacía juego con el color nude del vestido, ya que escogió un efecto natural tanto para la sombra de ojos como para el tono del labial. Al mismo tiempo, escogió un recogido como peinado que dejaba a un lado su melena de corte por los hombros que tanto ha gustado en numerosas ocasiones.

No obstante, además de lo descrito, lo más destacado del conjunto son las transparencias con las que cuenta, las cuales han dejado al descubierto la ausencia del sujetador, sumándose así a la tendencia Free The Nipple. No es la primera vez que se une a este movimiento. De hecho, a lo largo de la séptima edición del evento mencionado, ya lució un vestido blanco de escote en ‘v’ y cierre de botones al centro que también seguía dicha tendencia, la cual ya han mostrado delante de las cámaras muchas otras famosas como Amaia Romero, Chiara Ferragni o Antonia Dell’Atte.

Así, una vez más, la protagonista de la película de La llamada ha vuelto a hacer gala de su gusto por los estilismos monocromáticos. Cabe destacar que en la última edición del Festival de cine de Málaga y en los Goya ya lució conjuntos de un único color. De acuerdo con unas declaraciones que ofreció en una entrevista concedida a la revista Woman (con motivo del estreno de la película Un hípster en la España vacía), Macarena aseguró divertirse mucho con la moda, aunque no la definía como su gran pasión. Tal vez por ello se lanza con outfits más atrevidos como el que ha lucido en su última pasarela, cuyas transparencias y otro tipo de aspectos no son aceptados por todas las celebrities.