Las imágenes que confirman el romance de Leiva y Almu Cañedo

Leiva ha vuelto a convertirse en protagonista de la crónica social, esta vez no por un nuevo lanzamiento musical, sino por su vida sentimental. El cantante madrileño ha sido fotografiado en Madrid junto a la ilustradora y estilista Almu Cañedo, la mujer con la que se le ha relacionado en los últimos meses. Las imágenes, tomadas el pasado viernes, muestran a ambos llegando a la capital con sus maletas, escapando del frío y caminando por las calles con paso rápido, visiblemente incómodos por la presencia de los fotógrafos que intentaban captarlos juntos.

Aunque no se aprecian gestos de cariño explícitos, las fotografías confirman lo que muchos ya sospechaban: Leiva mantiene desde hace tiempo una relación discreta con Almu Cañedo. Ambos han coincidido en varios eventos públicos, pero nunca han posado juntos en una alfombra roja ni han hecho declaraciones sobre su vínculo. Esta actitud contrasta con la exposición mediática que ha tenido el cantante en relaciones anteriores, especialmente con la actriz Macarena García, con quien rompió definitivamente en 2022.

Leiva junto a su novia, Almu Cañedo. (Foto: Gtres)

La nueva etapa sentimental de Leiva parece estar marcada por la calma, la intimidad y el deseo de alejarse de los focos. De hecho, aunque no ha hablado abiertamente de Almu, sí la ha dejado entrever en su reciente documental Hasta que me quede sin voz, disponible en Movistar Plus+. En él, la ilustradora aparece de forma sutil y casi poética: reflejada en un espejo con un vestido rojo, mientras toma una fotografía que oculta su rostro. No hay declaraciones directas, pero la escena transmite una sensación de estabilidad y complicidad que sugiere que el artista atraviesa un momento personal sereno y feliz.

La relación entre Leiva y Almu no es reciente. Ambos ya habían trabajado juntos en el pasado, concretamente en el videoclip de Con el Pañuelo en los Ojos, lanzado en 2022 junto a Gaby Moreno. En ese vídeo, la química entre ambos era evidente: miradas cómplices, manos entrelazadas y gestos de cariño que ahora cobran un nuevo significado. Aquella colaboración confirma que se conocen desde hace años y que su conexión va más allá de lo profesional.

Almu Cañedo por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

Almu Cañedo, de 31 años, no es una figura habitual en la prensa del corazón, pero sí cuenta con una sólida trayectoria en el mundo creativo. Es ilustradora, estilista y modelo, y ha desarrollado su propio proyecto artístico llamado When At Home, una marca centrada en prendas de segunda mano pintadas a mano con recuerdos y diseños personales. En una entrevista con Vogue en 2022, confesó que cada prenda puede llevarle hasta diez horas de trabajo, y que su éxito llegó de forma inesperada cuando marcas como Zara Kids o Paco Pintón se interesaron por su estilo. Almu ha colaborado en colecciones cápsula de moda y, recientemente, compartió en sus redes sociales una colaboración con Loewe, una de las firmas más importantes del panorama español. Su pasión por la pintura, el arte y la moda se combina con un estilo de vida bohemio y una sensibilidad artística que encajan perfectamente con la estética y personalidad de Leiva.

Según distintas informaciones, la pareja pasó el verano juntos en Cádiz y ha sido vista en varios eventos sociales, siempre manteniendo un perfil bajo. Leiva, que actualmente continúa trabajando en un nuevo disco en Buenos Aires, parece centrado tanto en su carrera como en su bienestar personal. En sus propias palabras, el nuevo proyecto «suena especial», una frase que muchos interpretan como reflejo del buen momento vital que atraviesa.