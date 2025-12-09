Juan del Val y Nuria Roca reforman su casa de campo en plena sierra de Gredos: todo lo que se sabe

Juan del Val y Nuria Roca están terminando el 2025 de la mejor de las maneras. El periodista acaba de ser galardonado con el Premio Planeta por su novela Vera. Una historia de amor, un reconocimiento dotado con 1 millón de euros que, en parte, el mencionado ha destinado a reformar el patrimonio inmobiliario que posee junto a su mujer. Así lo han confirmado ellos mismos desde el plató de El Hormiguero, donde han revelado que han decidido realizar un proceso de remodelación a la propiedad campestre que, según varios medios, adquirieron hace varios meses en Candeleda, un pueblo abulense ubicado en plena sierra de Gredos.

«Esto es una casita que hemos comprado y le estamos haciendo una reforma», comenzaba a explicar Juan, añadiendo que han confiado en el diseñador Pepe Leal para decorar este inmueble. «Tenemos un amigo que es el que decora, Pepe Leal. Cada vez que llega allí se inventa una cosa nueva, a la que Nuria dice que sí», confesaba entre risas.

Nuria Roca y Juan del Val en ‘El Hormiguero’. (Foto: Gtres)

Por ahora, lo cierto es que son pocos los detalles que se conocen sobre esta casa de campo. No obstante, gracias a las escasas fotografías que ha publicado la pareja en el universo 2.0, se sabe que es una casa en la que predomina la piedra, con ventanales de suelo a techo y un amplio jardín rodeado de naturaleza.

Por otro lado, lo que también han dejado claro a lo largo de estos meses es que han encontrado en Candeleda su refugio alejado del ruido de la ciudad y de sus respectivas agendas profesionales. Sin ir más lejos, han disfrutado del Día de la Inmaculada Concepción allí. «Mi día de puente ha sido maravilloso», escribía Nuria en su perfil oficial de Instagram, donde ha compartido un carrusel de varias fotografías del paisaje que han disfrutado en familia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de NURIA ROCA (@nuriarocagranell)

Tal y como publica la revista ¡Hola!, compraron esta vivienda la pasada primavera y desde entonces, su presencia en la zona no ha pasado desapercibida. De hecho, ya son considerados como unos vecinos más. Tanto es así, que han entablado una buena relación hasta con el alcalde de Candeleda, Carlos Montesino, quien no dudó en felicitar a Del Val públicamente tras ganar al Premio Planeta, sintiéndose muy orgulloso por este nuevo hito de su carrera. «Nos alegra especialmente contar con su presencia y la de Nuria, así como con la vinculación que ambos mantienen con nuestra zona», escribió por aquel entonces.

¿Dónde viven Juan del Val y Nuria Roca?

Más allá de esta segunda residencia, Juan del Val y Nuria Roca poseen otra vivienda en las afueras de la capital española, concretamente en Pozuelo de Alarcón, una de las zonas más caras de Madrid. Es allí donde han asentado su hogar en un chalet de varias plantas donde pueden disfrutar de una gran privacidad gracias a la seguridad que mantiene la urbanización.