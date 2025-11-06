Esta noche, El Hormiguero recibe a uno de sus tertulianos más carismáticos y a la vez polémicos: Juan del Val. Habitual de las tertulias de los jueves junto a su mujer, Nuria Roca, Cristina Pardo y Tamara Falcó, Del Val regresa al programa presentado por Pablo Motos, pero en esta ocasión como invitado especial para presentar su última novela, Vera, una historia de amor, obra con la que se ha alzado con el prestigioso premio Planeta 2025. Con esta novela, Del Val ha conseguido uno de los mayores reconocimientos de la literatura española, dotado con un millón de euros, y ha demostrado que su talento trasciende la televisión y la tertulia mediática para consolidarse como uno de los escritores más relevantes de nuestro país.

Nacido en Madrid el 5 de octubre de 1970, Juan Ángel del Val es hijo de Ángeles Pérez, una mujer comprometida con la reinserción social de la población reclusa, y de Fernando del Val. Creció junto a sus hermanos mayores, Fernando y Mari Nieves, en un entorno donde la empatía y la rebeldía convivían de manera natural. Su adolescencia, sin embargo, no fue sencilla: dejó los estudios a los 17 años sin terminar el BUP y se puso a trabajar como albañil, un oficio que desempeñó durante dos años antes de dar un giro inesperado a su vida y dedicarse a la escritura y al periodismo.

Su pasión por los toros fue la chispa que le acercó al mundo del periodismo. Sin formación académica ni experiencia previa, Del Val comenzó a enviar crónicas taurinas a distintos periódicos y revistas locales. Con una mezcla de arrojo, osadía y cierta «mentira piadosa», logró que el diario El Independiente le abriera las puertas, marcando el inicio de una carrera que se expandiría posteriormente a medios como Clarín, Radio Nacional de España, Vía Digital o 6Toros6. Su habilidad para la entrevista y la narrativa le llevó después a colaborar en la revista Man, un punto clave que cambiaría no solo su carrera profesional, sino también su vida personal: fue allí donde conoció a Nuria Roca, quien se convertiría en su esposa y compañera inseparable tanto en la vida como en algunos proyectos literarios.

Juan del Val y Nuria Roca se conocieron en 1998, cuando él la entrevistó para la revista Man. La presentadora, en aquel momento, estaba grabando un especial de Nochevieja de TVE. Según ha relatado el propio Del Val, fue amor a primera vista. Tras varios intentos y una demostración de arrojo memorable -incluso acompañándola en taxi para que no perdiera su vuelo-, consiguieron una segunda cita y, dos años más tarde, el 6 de octubre de 2000, se casaron en una ceremonia sencilla que captó la atención de buena parte de la prensa del corazón. Desde entonces, la pareja ha formado un sólido matrimonio que ha dado lugar a tres hijos: Juan, Pau y Olivia, quienes han crecido bajo la mirada pública pero siempre protegidos por la discreción de sus padres.

En lo profesional, Juan del Val ha desarrollado una carrera multifacética. Es escritor, guionista, productor de radio y televisión, y colaborador habitual en programas como El Hormiguero y La Roca. Fundador en 2003 de La Boleta Producciones S.L., su empresa dedicada a la gestión cultural y la producción de proyectos televisivos, teatrales y publicitarios, Del Val ha combinado la creatividad con la visión empresarial, consolidándose como un referente en la industria. Su estilo literario es directo, crítico y profundamente humano, con un interés particular por explorar las relaciones interpersonales y las emociones que configuran la vida contemporánea.

Su trayectoria como escritor ha sido igualmente destacada. En colaboración con Nuria Roca, publicó Para Ana (de tu muerto) y Lo inevitable del amor, mientras que en solitario ha lanzado títulos como Parece mentira (2017), Candela (Premio Primavera 2019), Delparaíso (adaptada luego a serie de televisión) y Bocabesada, una mirada irónica y tierna sobre las contradicciones del mundo audiovisual. Sin embargo, ha sido Vera, una historia de amor la obra que le ha catapultado al reconocimiento más absoluto: la novela narra la historia de Vera, una mujer de mediana edad que decide romper con las convenciones sociales, explorar su libertad y vivir un amor apasionado con un hombre más joven, desatando conflictos con su entorno y con su exmarido, un marqués incapaz de aceptar la pérdida del control.

Más allá de su obra y su trabajo en televisión, Juan del Val se ha mostrado siempre como un hombre auténtico y directo. Sus opiniones en El Hormiguero, a veces polémicas, son solo una faceta de su honestidad. Tanto él como Nuria Roca han compartido públicamente detalles sobre su relación, reconociendo que mantienen una pareja abierta basada en el respeto y la comprensión mutua, lo que les ha permitido consolidar una relación longeva y sólida durante más de 25 años. La visita de Juan del Val esta noche a El Hormiguero promete ser un momento cargado de cercanía, humor y emoción. No solo presentará su novela premiada, sino que compartirá anécdotas sobre su trayectoria, su familia y su visión del mundo, en un encuentro que promete risas, complicidad con Pablo Motos y la habitual reflexión incisiva que caracteriza a este tertuliano que ha sabido ganarse un lugar en el corazón de los espectadores.