Juan del Val ha sido sorprendido en su última firma de libros por sus padres, Ángela Pérez y Fernando del Val. Este evento tuvo lugar el pasado 21 de diciembre en La Casa del Libro de la Gran Vía de Madrid donde numerosos curiosos se desplazaron hasta el centro de la capital para obtener un ejemplar de Vera: una historia de amor, una novela por la que ha logrado un Premio Planeta -y por la que ha recibido numerosas críticas-. Pese a los comentarios negativos -ya que muchos lectores consideran que no era merecedor de dicha mención-, el éxito ha sido indudable y prueba de ello son las cientas de personas que han acudido a este evento.

La emoción de Juan del Val al ver a sus padres

Sin embargo, y más allá del abrazo recibido por sus fans, el marido de Nuria Roca ha destacado la presencia de sus progenitores que, pese a su edad, han sacado fuerzas para acompañar a su hijo en este día tan importante, tal y como se puede ver en las fotografías tomadas por los compañeros de Gtres.

Juan del Val junto a sus padres. (Fotos: Gtres)

En ellas, el escritor aparece de lo más emocionado por la presencia de sus padres -los primeros en entrar a este acto-, a los que también les ha firmado unos ejemplares y con los que se ha intercambiado numerosos gestos de cariño.

El emotivo abrazo de Juan del Val con su padre en la firma de su novela. (Fotos: Gtres)

Además, a través de sus redes sociales, el periodista no ha dudado en compartir lo que ha significado para él esta sorpresa que no esperaba. «Lo de esta mañana ha sido maravilloso. Más de tres horas y media sin parar de firmar en Casa del Libro. Gracias a todos los que habéis pasado frío en esa cola, que nunca acababa. Ha sido muy emocionante. Estoy feliz de que me duelan los dedos. Y la sorpresa más bonita ha sido ver a mis padres los primeros de la fila esperando para que les firmase unos cuantas Veras… para regalar en Navidad. Qué orgullo de su orgullo. Yo sigo y Vera no para. Os deseo a todos Feliz Navidad», ha escrito junto a un vídeo en el que no solo aparecen sus progenitores, sino también todos los lectores que han acudido a su firma de libros. Una publicación que se ha llenado de comentarios, como el de su mujer, que de nuevo le ha felicitado públicamente.

Quiénes son los padres de Juan del Val

El pasado mes de octubre, cuando recogió el Premio Planeta por Vera: una historia de amor, el periodista no dudó en hacer mención a sus padres, a los que le dedicaba el galardón: «Espero que esta noche estéis un poquito más orgullosos de mí, con los años que os he dado yo».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Juan (@juandelval)

Sin lugar a dudas, Juan del Val tiene una gran unión con sus padres, Ángeles Pérez, que nació hace 83 años en Sorihuela del Guadalimar, en Jaén y Fernando del Val, de 88 años y del que heredó «su sentido del humor». Pese a que el tertuliano siempre ha tratado de blindar esta parcela de su vida familiar, lo cierto es que en ocasiones ha sido inevitable que presuma de ellos en redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Juan (@juandelval)

Los padres del comunicador han sido un ejemplo para el marido de Nuria Roca en cuanto a su labor social, pues en los años 80, en el Puente de Vallecas, su madre fundó APROMAR -Asociación Pro-Recuperación de Marginados-, una causa que ha ayudado a muchas personas que han pasado por la cárcel a reinsertarse de nuevo en la sociedad y de la que también ha tenido un papel activo su marido -ya que ha acompañado a presos a los Juzgados-.