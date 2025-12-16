Juan del Val ha concedido una reveladora entrevista en la que, además de confesar que «se le conoce realmente leyendo», el comunicador ha desvelado que se excita cuando escribe escenas sexuales en sus novelas.

En una charla con Vicky Martín Berrocal, el periodista -además de pronunciarse una vez más sobre su matrimonio con Nuria Roca, su opinión sobre las relaciones abiertas o sobre las infidelidades-, ha explicado que en su proceso de escritura, es fundamental sentir todas las emociones a las que se refiere en sus novelas.

Juan del Val en el podcast de Vicky Martín Berrocal. (Foto: Podium Podcast)

«Cuando escribo soy pura emoción y la literatura es el ejercicio de comunicación más potente. Yo cuando escribo, lo vivo. Si escribo una escena de sexo, me excito, sino no es buena. Y si hago humor en esa novela y no me río, no es buena. Y si tiene que ver con el desamor y yo no lloro, no funciona. Lo que escribo es directo, tiene esa emoción. Esto no pasa en televisión o radio. De lo que yo me absorbo de la vida, de lo que me pasa a mí, de escuchar mucho y estar muy atento», ha añadido.

El periodista, además, ha hecho una divertida confesión sobre su lado femenino y es que ha asegurado que «es muy emocional» y que siempre se ha sentido mejor con las mujeres que con los hombres: «Escribo muy bien de mujeres y me sale desde niño. Yo con quién estaba a gusto era con mi madre, con mi hermana y con las vecinas. Tengo ese aspecto -masculino- y soy heterosexual».

Nuria Roca e infidelidades

Hace unos años que Juan del Val y Nuria Roca confesar que su relación era abierta. Unas palabras que causaron un gran revuelo ya que nadie se esperaba ese código entre ellos. «Tiene mucho que ver con la pretensión de decirle a la gente cómo tiene que vivir, que cada uno haga lo que le de la gana. Lo que siempre he pensado toda la vida, es que para mí la fidelidad no es un valor importante. Nunca me ha parecido que una relación para que sea consistente se tenga que basar en eso», ha reiterado.

Además, ha explicado que no sabe lo que es «la fidelidad»: «La infidelidad puede ser peor el desear rozarte la mano con alguien o estar loca por coincidir con alguien. Para mí no es un pilar. Yo no he inventado la infidelidad, vete a congresos de farmacéuticos o a discotecas. Creo en la libertad».

Juan Del Val y Nuria Roca. (Foto: Gtres)

Aunque ha dejado en el aire -una vez más- si esta situación se ha dado entre ellos, ha deslizado cuál es el secreto de su longevo matrimonio. En este sentido, Vicky Martín Berrocal le ha preguntado qué cosas son imprescindibles para durar 27 años y bien. «Es necesaria cierta admiración, algo por lo que admiras a esa persona. Para no caer en la rutina, tienes que entender que no es mi mujer, sino una mujer. Ella es una persona al margen, ella está conmigo porque quiere estar. Prefiero que me quiera porque quiere y no porque me necesita. Es una persona independiente con sus deseos y su vida. Y eso tiene algo como de provisional que es importante. Admiración y entender que el otro no te pertenece», ha concluído el periodista.