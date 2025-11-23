Juan del Val da explicaciones sobre el millón de euros que ha ganado con el Premio Planeta

Que Juan del Val se alzara con el Premio Planeta 2025 no ha sido una noticia exenta de polémica. Han sido muchos los que han cuestionado la valía de la novela, Vera, una historia de amor, frente a las más de mil propuestas que se postulaban al galardón. Pese a todo, el escritor se ha mostrado ajeno a las críticas y le hemos visto celebrando el éxito del que goza su novela en las librerías. Gracias a este reconocimiento, el televisivo se ha embolsado un millón de euros, una suculenta cantidad de la que su mujer, Nuria Roca, asegura que ya no queda nada. «Ya está todo gastado. No ha entrado y ya está gastado antes de llegar a la cuenta. Hombre, por supuesto, tengo hipoteca como todo el mundo, con lo cual está todo más que gastado», ha confesado en la entrevista que le han realizado recientemente en un podcast.

Unas palabras a las que no ha tardado en reaccionar el colaborador, que ha desmentido por completo a su mujer trasladando que «todavía ni lo han cobrado». Algo que ha corroborado la propia presentadora entre risas, admitiendo que «no les han hecho el bizum». Esta situación, de carácter distendido y humorístico, ha tenido lugar en directo en el programa La Roca. Un espacio televisivo donde Juan colabora y del que Nuria es flamante presentadora.

Aprovechando la situación, durante la entrevista que ha concedido en el espacio radiofónico online previamente mencionado, Nuria ha deslizado algunos de los planes que el matrimonio tiene previstos para invertir el dinero obtenido. Entre ellos está realizar una fiesta con familiares y amigos para celebrar el premio y la vida y así compartir con todos ellos un momento especial. A esto se le suma un imperante deseo que tiene Roca, que no es ni más ni menos que hacer una escapada. Tal y como ha señalado, le gustaría viajar «aunque sean tres días» a Nueva York con su esposo, una ciudad que tiene un significado especial, puesto que allí se escribieron algunos fragmentos del relato ganador.

Así escribió Juan del Val su novela

Juan del Val se ha entregado en cuerpo y alma a Vera, la protagonista de su última novela, y así lo ha reflejado Nuria Roca en sus redes sociales. En ellas ha colgado un carrusel que muestra a la perfección cómo el escritor ha ido componiendo, poco a poco, el ambiente que ha envuelto la historia que protagoniza una mujer de clase alta que se desentiende de su matrimonio para perseguir a su verdadero amor. Lo ha hecho, tal y como reflejan las imágenes compartidas, en escenarios de diversa índole y «siempre de vacaciones». «Mientras creabas su universo, observaba cómo te emocionabas, cómo dudabas, cómo disfrutabas, cómo sufrías y cómo aporreabas el teclado», ha deslizado Nuria, orgullosa del logro que ha alcanzado su esposo y revelando todas las emociones que ha vivido el novelista durante el proceso.

‘Vera, una historia de amor’

El éxito del último proyecto literario de Juan del Val es abrumador y así lo han trasladado él y su mujer a través de las redes sociales. Tanto es así que incluso el protagonista de estas líneas ha protagonizado un improvisado baile que no ha tardado en hacerse viral en Instagram. En las páginas de Vera, una historia de amor, el autor invita a los lectores a sumergirse en la época de la posguerra. Una etapa marcada por estrictas normas que el personaje principal siempre ha seguido a rajatabla. Pero llegó un momento en que quiso romper con su encorsetada vida, rompió con su acomodado matrimonio con un marqués, y emprendió un nuevo camino de libertad junto a su nuevo amor, un hombre trabajador y de orígenes humildes. Una historia envolvente que no ha dejado de reportar alegrías a su creador.