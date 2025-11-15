Así ha reaccionado Juan del Val al descubrir cómo van las ventas de su libro más polémico

Juan del Val está viviendo desde el pasado 15 de octubre una de las etapas más plenas de su vida laboral. En la fecha referida, el escritor se alzó con el Premio Planeta 2025 por su novela Vera, una historia de amor, un fallo del jurado que dejó como finalista a Ángela Banzas con Cuando el viento hable. Durante estos días, el televisivo ha estado inmerso en la promoción de su proyecto y ha girado por numerosas ciudades de España firmando ejemplares; el esfuerzo detrás del lanzamiento ha tenido sus frutos. Tanto es así que del Val ha recibido una muy buena noticia relacionada con las ventas del libro y no ha dudado en celebrarlo en plena vía pública. El polémico tertuliano ha efectuado un baile que no ha tardado en hacerse viral.

En pleno barrio de Salamanca y más concretamente en la calle Hermosilla, el empresario ha recibido el reporte y no ha podido evitar alzar sus brazos, mover sus manos y girar sobre sí mismo. Unos movimientos improvisados que no hacen más que reflejar la etapa de felicidad que atraviesa. El momento ha sido captado por su mujer, la presentadora Nuria Roca, y fue colgado en la red social Instagram acompañado de la canción Felicità, interpretada por Al Bano y Romina Power, y del texto «Lo que pasa después de conocer la cifra de ventas de Vera, una historia de amor».

Un post que inmediatamente se ha inundado de buenos comentarios. «No es para menos, batiendo récords, amigo. Qué maravilla», ha apuntado Patricia Cerezo. «Enhorabuena», «Qué grande», «Se me hizo muy corto —el libro—», «Majo y buena gente», «Sigue escribiendo, Juan» o «Eres un crack» son otros de los muchos mensajes que ha recibido el colaborador.

La trayectoria de Juan del Val

Vera, una historia de amor, no es el primer relato que ha escrito el protagonista de estas líneas. Su trayectoria como novelista la avalan diversos proyectos que se integran bajo los títulos: Candela, Lo inevitable del amor —coescrito junto a su mujer, Nuria Roca—, Parece mentira, Delparaíso o Bocabesada, entre otros. Unas composiciones que se pueden adquirir en numerosas librerías y que están disponibles en varios formatos.

Juan del Val tras ganar el premio Planeta 2025. (Foto: Gtres)

Su gran pilar: su familia

Juan del Val ha cosechado numerosos éxitos y sigue triunfando en los ámbitos a los que se dedica, que son la televisión y la escritura. Además de esto, acompañado de Nuria Roca, su esposa, ha creado una familia que se ha convertido en su principal apoyo. Todo se remonta a 1998, cuando se conocieron. Un noviazgo que se transformó en matrimonio el 6 de octubre del 2000, momento en el que sellaron su amor en una ceremonia civil en El Puig, en Valencia, tierra natal de ella.

Nuria Roca y Juan del Val. (Foto: Gtres)

De este acontecimiento fueron testigos en torno a 300 invitados y fruto de esta unión nacieron sus tres hijos: el primogénito, Juan, que trabaja detrás de las cámaras de programas como La isla de las tentaciones, en Telecinco; Pau, que es el mediano y, tal y como ha trascendido, es aficionado a los toros, al igual que sus progenitores; y Olivia, la menor de todos y más desconocida para los medios.