Rafa Nadal reaparece y muestra su lado más familiar tras la llegada de su segundo hijo

Rafa Nadal ha vivido una semana muy especial en su tierra natal, Manacor, donde ha reaparecido públicamente tras convertirse en padre por segunda vez. El tenista, retirado de la competición desde hace meses, ha disfrutado del Rafa Nadal Open by Movistar, el torneo que cada año se celebra en su academia y que ya es una cita imprescindible dentro del calendario del ATP Challenger Tour. Para el campeón mallorquín no se trata de un evento cualquiera: además de tener lugar en su propia casa, supone un reencuentro con su gente y con el entorno que lo vio crecer.

Nadal acudió acompañado de su hermana Maribel, con la que se mostró sonriente y muy cómplice en todo momento. Ambos disfrutaron de varios partidos, dejando ver la naturalidad y cercanía que siempre han caracterizado al tenista en su relación con la familia. En sus redes sociales, Nadal ha compartido con sus seguidores la emoción de vivir de nuevo este torneo: «Esta semana he podido disfrutar de algunos partidos en la Rafa Nadal Academy, donde organizamos un año más el Rafa Nadal Open by Movistar, un torneo muy especial para todos. ¡Os esperamos el fin de semana!», ha escrito junto a una imagen del evento.

Pero lo que convierte esta aparición en algo verdaderamente significativo es que se trata de la primera vez que Nadal se deja ver tras la llegada de su segundo hijo, Miquel. El pequeño nació el pasado 7 de agosto en la clínica Quirónsalud Palmaplanas, en Palma, colmando de felicidad al tenista y a su mujer, Mery Perelló. «Gracias por todos los mensajes de cariño que nos habéis enviado por el nacimiento de nuestro segundo hijo», ha escrito al emocionado el campeón en sus perfiles digitales, donde la noticia fue recibida con un aluvión de felicitaciones.

El nombre elegido para el bebé tiene además un gran simbolismo, ya que Miquel era también el nombre del abuelo materno de Nadal, fallecido en 2023. De este modo, la pareja ha querido rendir homenaje a una figura fundamental en su historia personal y familiar. La llegada del nuevo miembro completa así una etapa llena de ilusión para Nadal y Mery, que ya eran padres de Rafael, nacido el 8 de octubre de 2022.

Rafa Nadal junto a su hijo. (Foto: Gtres)

La historia de la pareja está profundamente ligada a Manacor, el lugar donde se conocieron siendo apenas unos adolescentes. Desde entonces, han compartido un camino sólido y discreto, marcado por momentos inolvidables como su boda, celebrada el 19 de octubre de 2019, y por supuesto la llegada de sus dos hijos. Lejos de los focos del tenis profesional, Nadal ha querido poner en primer plano a su familia, convirtiéndola en el eje central de su día a día.

En una entrevista reciente en el pódcast Con mucho de, de NDL Pro-Health, el mallorquín reconocía cómo la paternidad le ha cambiado la vida: «Mi forma de vivir ha cambiado un poquito, tengo una responsabilidad distinta con mi hijo, al que intento ir a recoger al colegio. Por eso programo las reuniones por las mañanas e intento organizarme para pasar más tiempo en casa». Con humor, admitió que su sueño de jugar al golf varias veces por semana tras su retirada se ha visto reducido: «Pensaba que iba a jugar cuatro o cinco veces por semana, pero al final, entre el trabajo y porque quieres estar en casa con él, termino jugando dos veces», comentó entre risas.

Rafa Nadal y Mery Perelló tras una jornada de tenis. (Foto: Gtres)

Con esta nueva etapa vital, Rafa Nadal demuestra que, más allá de los títulos y la gloria deportiva, su mayor prioridad es disfrutar de la familia que ha formado junto a Mery. Su reaparición en Manacor, rodeado de los suyos y celebrando el torneo que lleva su nombre, no solo marca un nuevo capítulo en su carrera fuera de las pistas, sino también la consolidación de un momento personal pleno. A la espera de ver qué papel desempeñará en el futuro dentro del mundo del tenis, lo que sí está claro es que Nadal ha encontrado en su tierra y en su familia la mejor manera de seguir cosechando victorias, esta vez en el terreno más íntimo y personal.