Rafa Nadal ‘celebra’ su segundo aniversario de boda con el Rey Felipe

El 19 de octubre de 2019 Palma de Mallorca se vistió de largo para celebrar la boda de uno de sus ciudadanos más queridos y famosos: Rafa Nadal. Tras casi 15 años de relación discreta, el tenista se daba el sí, quiero con su novia de toda la vida, Mery Perelló en una espectacular ceremonia celebrada en Sa Fortaleza, un castillo del siglo XVII situado en la localidad de Pollença. Acompañados de familiares y amigos tan conocidos como el Rey Juan Carlos y la Reina Sofía, Feliciano López, Ana Boyer, Fernando Verdasco o Carlos Moyà, la pareja selló su amor.

Tras ese momento de gran protagonismo, el ya matrimonio optó por volver a la discreción que siempre les ha caracterizado, centrándose en su disfrutar de su vida en pareja y sus profesiones. Precisamente este martes, cuando se cumplen dos años de esa bonita boda, Rafa y Mery han tenido que estar separados. A pesar de ser un inconveniente, lo cierto es que el 13 veces ganador del Roland Garros ha estado muy bien acompañado, pues durante la inauguración de la cuarta edición de enlightED ha estado junto al Rey Felipe. Si bien en Monarca no pudo estar en su enlace dado que tenía compromisos oficiales, es de sobra sabido que es admirador suyo y ha acudido a disfrutar de alguno de sus partidos.

De ahí que hayan protagonizado un cariñoso saludo en el que han demostrado la buena relación que mantienen. Debido a los protocolos anti-covid, Rey y tenista no han podido darse un abrazo o estrecharse las manos, por lo que han optado por chocar los puños. Tras este momento de alegría, ambos se han puesto serios para centrarse en el trabajo, pues tenían por delante el primero de los días de este foro internacional que apuesta por la innovación educativa.

Una jornada de trabajo que no ha terminado ahí. Apenas unas horas después Rafa Nadal ha presentado las nuevas sedes del restaurante Tatel, del que es socio junto a otros rostros conocidos como Cristiano Ronaldo, Pau Gasol, Enrique Iglesias o Rudy Fernández. Tras el éxito de los locales ubicados en España, el grupo ha apostado por trasladar el modelo de negocio al extranjero y abrirán un local en Beverly Hills y Baréin. «Me uní a este proyecto desde el inicio y la verdad es que estoy muy contento de formar parte de él. Es un proyecto gastronómico que se consolida aquí en Madrid y que crece a nivel internacional. A mí me gusta mucho la comida española y estoy feliz de ayudar, de alguna manera, a su crecimiento alrededor del mundo. Tenemos una gran gastronomía que cada vez se aprecia más», ha dicho Rafa durante el evento de este martes.

Pese a ser un día triplemente feliz para él, por su aniversario, su encuentro con el Rey Felipe VI y la expansión de sus restaurantes, Rafa Nadal ha optado evitar a los medios de comunicación. Finalizando el evento de Tatel, el mallorquín ha optado por ignorar a los medios de comunicación, metiéndose rápidamente en un vehículo de color blanco mientras otros asistentes a la cita intentaban impedir que se le grabara.