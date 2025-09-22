La hermana de Rafa Nadal ha vivido en una pesadilla en los últimos años. Maribel, que se caracteriza por su discreción a pesar de la fama mundial del tenista, ha sido víctima de acoso durante mucho tiempo por un ciudadano alemán que vivía en la comarca del Llevant. Este hombre alemán ya ha pasado a disposición judicial y ha sido condenado por un delito continuado de acoso tras varios años obsesionado con la directora comercial de la academia del deportista. Según fuentes cercanas al caso, el acusado -además de mandarle reiteradamente mensajes a su teléfono móvil-, llegó incluso a seguirla por la calle, así como personarse en lugares donde sabía que estaba Maribel, que finalmente decidió acudir a la Policía Nacional a denunciar los hechos.

Los agentes encargados de este caso, que han tenido acceso a todas las pruebas aportadas por la hermana de Nadal, citaron al alemán, que finalmente fue arrestado tras reconocer los hechos que se le imputaban. Tras ello, ambas partes llegaron a un acuerdo en el Juzgado de Instrucción de Manacor y se dictó una pena que fue suspendida de privación de libertad al no contar con antecedentes. Sin embargo, el magistrado ha dictaminado una orden de alejamiento y, por tanto, el acosador de Maribel no podrá acercarse a ella, así como a su puesto de trabajo.

Maribel Nadal es una gran aficionada al tenis. (FOTO: GTRES)

La vida personal de Mery Perelló

Maribel Nadal no solo ha sido -y es- uno de los grandes apoyos de Rafa Nadal durante su trayectoria en tierra batida. La pequeña de los Nadal Perera siempre, o casi siempre que su agenda se lo permitía, ha asistido a todos los partidos de su hermano como uno de sus talismanes junto a Mery Perelló -la mujer del deportista retirado-, y su íntima amiga, a la que conoció en el colegio Pureza de María de Mancor.

A sus 36 años, Maribel es uno de los rostros más desconocidos de la familia, ya que a pesar de la fama de su hermano, siempre ha tratado de pasar desapercibida en las pistas -sin éxito alguno ya que nunca pudo esconder su efusividad al ser testigo principal de los triunfo del que fuera número uno del tenis mundial-. Sin embargo, su imagen siempre ha sido inmaculada de cara a la opinión pública y, de hecho, también es muy admirada por todos los seguidores de Rafa. ¿El motivo? Su implicación directa en la academia de tenis de su hermano como directora comercial y de marketing.

Maribel Nadal junto a su madre y su cuñada, Mery Perelló, a la que conoció en el colegio. (FOTO: GTRES)

Aficionada al golf y al pádel, Maribel estudió Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Tras ello, decidió ampliar su formación con un máster en Dirección y Gestión del Deporte en la Universidad Pompeu Fabra, en Barcelona. Una formación que le permitió trabajar en el Banco Santander de Londres. Además, como gran amante de la moda, fundó en 2022 Crabs Company, una marca centrada en ropa veraniega para hombres. «La idea nació a través de conversaciones entre amigos, un día comentamos que nos gustaría emprender en un proyecto propio y decidimos empezar a darle forma. Los cuatro nos sentimos muy ligados a Mallorca y a todo lo que transmite el verano: mar, sol, buen clima, días largos, alegría…», dijo en una entrevista en Telva.

Maribel junto a Pep Juaneda, su ex. (FOTO: GTRES)

En cuanto a su vida más íntima, lo cierto es que Maribel siempre ha tratado de pasar desapercibida ante los focos. Hasta el momento, se conoce que durante seis años mantuvo una relación sentimental con Pep Juaneda Grimalt, al que le unía su pasión por el golf. Tras romper, la hermana del tenista volvió a ser noticia por un supuesto idilio con el modelo e influencer Javier de Miguel, que desmintió ser algo más que amigos.