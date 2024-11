Rafa Nadal y su hermana, dos hinchas más del Real Madrid en Liverpool

Apenas ha pasado una semana desde que Rafa Nadal disputase su último partido como profesional, cerrando así una etapa histórica en el mundo del deporte español. Ahora, ha sido visto haciendo un plan junto a su hermana Maribel después de haber pasado unos días en familia en la Costa del Sol.

Además del tenis, el fútbol es otra de sus grandes pasiones. Por ello, no dudó en desplazarse hasta Gran Bretaña para presenciar en primera persona el encuentro entre el Real Madrid, su equipo preferido, y el Liverpool.

Rafa y Maribel Nadal. (Foto: Gtres)

Un encuentro que tuvo lugar en Anfield, el estadio de la ciudad británica. Minutos antes del inicio del partido, los seguidores del Liverpool cantaron a capela el You’ll Never Walk Alone. Nadal también se unió a ellos, protagonizando una escena que no tardó en hacerse viral.

Sin embargo, el equipo merengue terminó con una derrota. Desde el palco, Rafa Nadal intentó pasar desapercibido, pero las cámaras captaron estas imágenes en las que aparece junto a su hermana Maribel. A su lado, otras personalidades como Roberto Carlos, Emilio Butragueño o Santiago Solari.

Rafa Nadal y Guardiola

Rafa Nadal quiso aprovechar esta visita exprés a Reino Unido y antes de presenciar la derrota del Real Madrid en Anfield, visitó las instalaciones del Manchester City y se reencontró con Pep Guardiola, gran aficionado al tenis. A través de las redes sociales del club se difundieron unas imágenes en las que aparecía el tenista con el entrenador de fútbol. Un post que fue acompañado por un mensaje. «Gracias por la visita, Rafa Nadal».

🙌 Moltes gràcies per la visita, Rafael Nadal i Parera. pic.twitter.com/bJv8H4ODue — Manchester City (@ManCityCatala) November 27, 2024

Rafa Nadal se retiró el pasado 19 de noviembre, cerrando así un ciclo histórico en su carrera deportiva. Ocurrió después de disputar la Copa Davis en Málaga. Ahora, el deportista está adaptándose a su nueva vida lejos de la tierra batida.

Después de descansar unos días en la Costa del Sol con su familia, Nadal disfrutó de su pasión por el Real Madrid. De hecho, cabe destacar que es socio de honor del club desde 2011 y nunca ha ocultado su deseo de convertirse en el próximo presidente del equipo.

Juanma Castaño preguntó a Nadal en una entrevista para Movistar+ sobre este asunto. «¿Sabes lo que pasa? Yo te puedo responder, es que no lo sé», dijo en un primer momento el manacorí. «No lo tengo, te prometo que no. Ahora, ¿si me gustaría? Creo que sí que me gustaría, pero primero de todo, muchas cosas: sobre todo, nada que decir, que tenemos al mejor presidente posible. Después, lo que pueda pensar hoy no sé si es lo que puedo pensar mañana, y después la vida, que da muchas vueltas», añadió.