El impagable gesto de Amancio Ortega y de Florentino Pérez con las víctimas de la DANA

Las consecuencias de la DANA han sido terribles. Algunos puntos de España, como Valencia o Albacete, necesitan ayuda urgente. En momentos como estos, la ciudadanía española demuestra que es muy solidaria. Son muchos los rostros conocidos que están ayudando a las víctimas, pero a continuación vamos a destacar el impagable gesto que han tenido Amancio Ortega y Florentino Pérez. El fundador de Inditex ha donado cuatro millones de euros y el presidente del Real Madrid uno.

España está de luto, pero todavía queda esperanza. El pueblo se ha unido para reconstruir Valencia y otras zonas afectadas. El padre de Marta Ortega ha mandado dos millones de euros a la Cruz Roja y otros dos a Cáritas. Las víctimas lo necesitan todo: ropa, alimentos, herramientas y un techo donde dormir. No es la primera vez que el empresario gallego hace algo parecido. En su momento donó 280 millones de uros para comprar equipos sanitarios que luchan contra el cáncer. También se desprendió de 60 millones durante la pandemia ocasionada por el coronavirus para ayudar a las víctimas.

Amancio Ortega en Galicia. (Foto: Gtres)

Florentino Pérez no se ha quedado atrás. En sus redes sociales oficiales han confirmado que él también está ayudando a Valencia. La presentadora Cristina Tárrega ha intervenido en el programa Fiesta. Ha visto cómo su tierra se está hundiendo y se ha puesto manos a la obra para sacarla a flote, como otros muchas celebridades. La comunicadora ha organizado un campaña para mandar productos de primera necesidad a las zonas que han sido arrasadas.

La solidaridad de Familia Real

Los ciudadanos están unidos y cuentan con el apoyo de la Familia Real. La revista Semana sostiene que los Reyes Felipe y Letizia se han puesto en contacto con algunos afectados para «mostrarles su sensibilidad». La Fundación Reina Sofía, presidida por la abuela de la princesa Leonor, ha donado 50.000 euros para comprar productos básicos. Según los datos oficiales, hay 200 fallecidos, pero lamentablemente la cifra no deja de crecer.

Los Reyes Felipe y Letizia en los Premios Nacionales de Cultura. (Foto: Gtres)

Es una desgracia. Don Felipe VI ha demostrado en más de una ocasión ser un monarca comprometido y esta vez no iba a ser menos. Se ha preocupado personalmente por las víctimas e incluso ha contactado con diferentes organismos para buscar soluciones.

Actores, influencers y colaboradores

Algunos famosos, como la periodista Carmen Alcayde, se han visto afectados por la DANA. La comunicadora, natural de Valencia, perdió a un familiar y usó sus redes para intentar localizarlo.

El actor Miguel Ángel Silvestre no se ha quedado de brazos cruzados. Se ha puesto manos a la obra y se ha desplazado con su novia hasta un centro de coordinación para clasificar y organizar los productos que está donando la gente.

Publicación de Miguel Ángel Silvestre. (Foto: Instagram)

Violeta Mangriñán, ex concursante de Supervivientes e influencers, también ha movilizado a su ejército de seguidores. «Estamos gestionando el alquiler de una furgoneta para llenarla de productos útiles y llevarla a Valencia. Llevaremos pañales, toallitas, leche de fórmula, utensilios de limpieza y alimentos no perecederos. Amigos míos que están allí me dicen que están cortando accesos. Me da miedo cargar la furgoneta, pegarnos el viaje y que no nos dejen pasar», ha declarado.

Amancio Ortega, Florentino Pérez y la Reina Sofía son solo un ejemplo de las celebridades que están colaborando con los afectados. Sin duda, un gesto impagable que nadie olvidará.