El último revés de salud de María José Campanario en plenas vacaciones: "Nueva alergia desbloqueada"

Desde que María José Campanario decidió activar el modo público de sus redes sociales, su faceta más personal comenzó a salir a la luz. De hecho, para sorpresa de muchos, la mujer de Jesulín empezó a compartir con sus seguidores aspectos de su rutina y rincones de sus lugares favoritos que, hasta la fecha, eran completamente desconocidos debido a la discreción y el hermetismo con el que siempre ha actuado delante de las cámaras. Sin embargo, en los últimos meses todo ha cambiado, y Campanario publica incluso cuando sufre algún que otro revés de salud. Sin ir más lejos, recientemente, en medio de sus últimas vacaciones familiares en la costa (cuyo destino concreto no ha trascendido), ha mostrado una imagen en la que se puede ver su pierna marcada con ronchas rojas que no han pasado desapercibidas.

«Nueva alergia desbloqueada: Enantyum», escribía. Al ver la cantidad de mensajes de sus seguidores preocupados por su estado de salud, la odontóloga volvía a pronunciarse horas más tarde para explicar cómo estaba. «Me estáis diciendo que lo de mi alergia es por el sol y no. Las ronchas ya estaban ahí antes de quitarme la ropa. Fue el Enantyum que me había tomado porque ya me da alergia cuando me lo ponen por vía. Pues ahora también me da alergia vía oral», aclaraba.

Pierna de María José Campanario.(Foto: Instagram)

Pero esto no ha sido todo. Además de mostrar la reacción alérgica que ha sufrido durante sus vacaciones, María José Campanario también ha hablado con sus seguidores sobre el punto en el que se encuentra la fibromialgia que padece. Un aspecto por el que es preguntada muy a menudo, según ha revelado. «Me preguntáis muchísimas mujeres por la medicación que tomo para la fibromialgia para estar igual de bien que yo. Pero yo no estoy mejor. La fibromialgia no se cura», comenzaba a decir.

«Independientemente de ello, los medicamentos que yo tome pueden sentarles mal a otras personas y yo no los puedo recomendar. Lo mejor es que acudáis a un buen reumatólogo o internista para que os vayan pautando lo que a cada una le siente mejor», proseguía. Añadía que, en su caso, le sentaba muy mal «la mayoría de la mediación» y que «solo hace el deporte que puede». No obstante, resaltaba que intentaba estar «relajada para no caer en una crisis».

María José Campanario habla de su enfermedad en Instagram. (Foto: RRSS)

Tal y como recoge Mayo Clinic, la fibromialgia «es un trastorno caracterizado por dolor musculoesquelético generalizado acompañado por fatiga y problemas de sueño, memoria y estado de ánimo». Según esta misma fuente, las mujeres son más propensas que los hombres a desarrollar dicha enfermedad y entre los síntomas más comunes se encuentran el dolor generalizado, la fatiga y las dificultades cognitivas. Una situación de la que María José Campanario habla y reflexiona muy a menudo.