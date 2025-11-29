Feijóo señala a Sánchez en el caso PSOE: «No puedes tener a tu equipo en prisión y no ser responsable»

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, ha señalado al presidente Pedro Sánchez como primer y único responsable de la trama del PSOE. Según Feijóo, tras el envío a prisión de sus dos ex secretarios de organización del PSOE, José Luis Ábalos y Santos Cerdán -este último ya en libertad-, y de Koldo García, «no es posible tener a todo el equipo en la cárcel» y él, como máximo dirigente del PSOE, «no tener ninguna responsabilidad».

Así se ha expresado este sábado el jefe del principal partido de la oposición en un acto celebrado en Burgos donde ha estado arropado por casi la totalidad de la plana mayor de la dirección del partido. Feijóo, que ha participado II Foro de alcaldes de grandes ciudades, ha señalado que sería «cómplice» del Ejecutivo si se mantuviera en silencio y al margen de todas las tramas corruptas que acorralan al presidente Sánchez.

«El sanchismo se construyó en un coche para una campaña de primarias» ha señalado el presidente del PP. «El conductor era Koldo García; el portavoz era José Luis Ábalos; el negociador era Santos Cerdán negociaba con Otegi, entre otros, y el número uno de los cuatro, Pedro Sánchez», ha detallado Feijóo.

A su juicio, tras este relato que ha señalado sea «absolutamente objetivo» sólo hay una conclusión: «tres de los cuatro ya han pasado por la cárcel, y el otro está en la presidencia del Gobierno y esto no lo vamos a aceptar los españoles».

Para Feijóo, «todo alrededor de Sánchez es corrupción». «Sería complice si me callo», ha expresado a la vez que ha lamentado que, en los más de 40 años de democracia, España nunca haya tenido un jefe del Ejecutivo «rodeado de tanta corrupción como ésta».

Con todo, el presidente del PP ha recordado que la del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, haya sido la primera condena por corrupción que afecta al presidente Sánchez. También, el envío a prisión del que fuera secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, en libertad el pasado 20 de noviembre; y junto a ellos, el encarcelamiento también del ex ministro Ábalos y quien fuera su asesor en el Ministerio de Transportes, Koldo García.

«Sánchez no está rodeado de manzanas podridas, es él el que pudre todo nuestro país», ha sentenciado. Para el líder del PP, es ahora el turno de los españoles de «decir basta» y exigir al presidente Sánchez que convoque unas elecciones para que sean ellos quienes decidan quién les gobierne.

«Ahora nos toca decir a los españoles basta. Basta del Gobierno de la corrupción, basta de un presidente que tiene a todo su entorno político y personal en el banquillo o en la cárcel; basta de un Gobierno que tiene los ojos más puestos en al cartel de soto del real que en los pueblos de España, basta de un Gobierno que ataca a la justicia y a los medios que investigan al verdad sobre sus escándalos», ha dicho Feijóo.

«Basta de un Gobierno de cloacas, de prostíbulos y mordidas. Basta de un Gobierno que parece una política de mafiosos y en las políticas de mafiosos cae la banda entera cuando empiezan a delatarse», ha proseguido el líder de la oposición.

A Moncloa mediante las urnas

Después de que este viernes desde Barcelona el líder del PP mostrara su deseo de presentar una moción de censura, ello a pesar de que reconociera que le faltan los apoyos necesarios para que saliera adelante, ha asegurado ante los suyos que no quiere ser presidente del Gobierno a través de esta iniciaitva.

Por contra, ha asegurado, que espera y desea poder llegar a La Moncloa si así lo deciden los españoles «en las urnas». «Esto es lo que quiero, porque esto es lo que quiere mi país», ha expresado. A su juicio, si Sánchez está del lado de la «decencia», debería dejar «que se convoquen elecciones en España. Yo no quiero ser presidente del Gobierno de España». «Lo que quiero es que me elijan los españoles en las urnas, no a través de ninguna moción, sino a través de las urnas», ha aseverado.

En este sentido, el jefe de la oposición a Sánchez se ha preguntado si «hay algo más democrático que poder votar». Mensaje, ha insistido, en el que incidirá de nuevo este domingo en la manifestación a la que ha convocado a los españoles en el Templo de Debod de Madrid para elegir entre «mafia» o «democracia».