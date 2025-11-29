Los barones arroparán a Feijóo en la protesta contra Sánchez, donde no se permitirán banderas del PP

No será una convención de partido, tampoco un mitin ni una foto de familia. Será una protesta sin siglas, tan sólo con las banderas de España y donde no se permitirá ningún tipo de simbología política. Según han confirmado las delegaciones territoriales del Partido Popular a OKDIARIO, casi todas las baronías arroparán al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, en su llamada a la movilización masiva contra el Ejecutivo de Sánchez.

A excepción de la presidenta del Gobierno balear, Marga Prohens, y los líderes populares de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y de Melilla, Juan José Imbroda, entre otros, los líderes territoriales del PP casi al completo secundarán la protesta de este domingo donde se concentrarán a partir de las 12:00 horas de la mañana en el Templo de Debod de Madrid. Una movilización además que es la séptima que convoca Feijóo desde que llegara a la presidencia del PP en el año 2022.

Bajo el lema de «mafia» o «democracia», el mismo que el pasado mes de junio congregó a casi 100.000 personas en la capital española según el PP -cerca de 50.000 según datos de la Delegación del Gobierno-, el líder del Partido Popular ha querido reunir a los suyos ante la deriva del rumbo del Gobierno y después de que, este pasado jueves, haya ingresado en prisión del ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, junto a quien fue su asesor de máxima confianza, Koldo García.

Con la de Ábalos, ex número dos del PSOE y hombre de la máxima confianza del presidente Pedro Sánchez en su carrera hacia La Moncloa, son ya dos los secretarios de Organización de los socialistas que han recibido orden de prisión. El 19 de noviembre, de hecho, el mismo magistrado que instruye el caso Koldo, el juez del Tribunal Supremo (TS) Leopoldo Puente, dejaba en libertad a Santos Cerdán, mano derecha también de Sánchez a la salida del ex ministro del Gobierno, tras deducir que ya no había riesgo de destrucción de pruebas.

Ayuso y Almeida como anfitriones

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ejercerán como maestros de ceremonias de la concentración que prevén reúna a cientos de miles de españoles que se manifestarán contra de la deriva del Gobierno de Sánchez. Ellos, como anfitriones, tomarán la palabra junto a Feijóo desde un pequeño escenario que se colocará en la plaza del Templo de Debod.

De hecho, ambos fueron los encargados de abrir el acto de la anterior manifestación que tuvo lugar en la Plaza de España de Madrid en el mes de junio. En ella, Almeida aseguró que el Palacio de la Moncloa se había convertido en «el centro de negocio» de la familia Sánchez». Palabras que también sostuvo Ayuso al señalar entonces que «lo último que le faltaba a España es un Gobierno corrupto, capaz de fabricar corrupción para tapar más corrupción». «A eso se le llama mafia», secundó.

Autobuses desde toda España

La llamada a la movilización «masiva» por parte de Feijóo ha sido recibida con agradado dentro de las filas populares. Según han confirmado a OKDIARIO fuentes de todas las delegaciones territoriales del partido, se prevé que puedan fletar casi medio centenar de autocares para que tanto afiliados como no adscritos a las siglas del PP puedan acudir a la manifestación.

Los responsables del PP de Asturias, por ejemplo, calculan que desde allí llegarán a Madrid media decena de autobuses. El despliegue será «el mayor que podamos», comunican fuentes del partido que confirman que a la concentración acudirá también el líder de los populares asturianos, Álvaro Queipo. Junto a él, diputados autonómicos y una larga lista de alcaldes.

Fuentes del PP también han anunciado que este sábado van a estar pendientes desde las delegaciones provinciales del partido para que todo residente en zonas rurales pueda ponerse en contacto y enviar una flota para que todo el que quiera acudir a Madrid para esta manifestación pueda hacerlo.