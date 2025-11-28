Tellado llama a «blindar la democracia» el domingo ante un Sánchez que abraza «la socialdelincuencia»

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a acudir a la manifestación convocada por el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, el próximo domingo en el Templo de Debod (Madrid), con el objetivo de «blindar la democracia» en un país en el que reina «la socialdelincuencia».

«Este Gobierno debería dimitir en bloque y salir del poder con las manos en alto», ha comentado Tellado este viernes en Burgos, en el II foro de alcaldes de Grandes Ciudades del PP. El secretario general popular pide a los ciudadanos asistir el domingo a la concentración contra un Gobierno, el de Pedro Sánchez, que ha instaurado «una forma de gobernar donde cometer delitos es prácticamente la norma».

Por ello, Tellado pide a la ciudadanía decir «alto y claro» que no va a permitir al Gobierno «seguir robando lo que es de todos» ni «volar por los aires lo que tanto tiempo costó construir».

«Este domingo en el Templo de Debod a las 12:00, la España harta tiene una cita para pedir elecciones y acabar con esta agonía vergonzosa. Una concentración de demócratas que quieren blindar la Democracia frente a la amenaza de Sánchez», ha subrayado Miguel Tellado ante los medios en Burgos.

El dirigente del PP asegura que España «harta de que se escuche más a Otegi que a la gente honrada, de la mafia sanchista, sus chorizos, del puterío, de sus mentiras y harta de pagar la fiesta de esta banda de delincuentes». Todo ello, mientras «el precio de la vivienda está por las nubes, la cesta de la compra es un 40% más cara que cuando llegó al poder, España es el 2º país de la UE con más pobreza infantil y los impuestos no paran de crecer asfixiando a autónomos, familias y empresas».

Además, acusa a Pedro Sánchez de provocar “una situación de emergencia nacional, una crisis sin precedentes consecuencia del combo letal de parálisis y corrupción» que pretende “secuestrar la voluntad popular». Tellado ha denunciado este viernes que el presidente del Gobierno busca que «España se acostumbre a vivir en este lodazal» y asegura que en el PP son «esenciales» para poder ganar a Sánchez y así recuperar «la España democrática próspera y feliz que todos echamos de menos».

Sánchez, contra los alcaldes del PP

Elías Bendodo, vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral, ha insistido, también desde Burgos en el II foro de alcaldes de Grandes Ciudades del PP, en que Sánchez «asfixia» a los alcaldes del Partido Popular, que sufren «la vendetta» de un jefe del Ejecutivo que «donde no gobierna, castiga».

«La mayoría de los ciudadanos en España tienen un alcalde o una alcaldesa del Partido Popular. Y el sanchismo no hace prisioneros», ha denunciado, en esa línea, además de explicar que Pedro Sánchez les exige “que se aprieten el cinturón con déficit cero, mientras él, en el Gobierno, aumenta su corte del faraón de asesores, de ministerios y corrupción” y pide al Gobierno que aborde la financiación local al mismo tiempo que la financiación autonómica.