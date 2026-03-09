Marisa Jara estalla tras la discusión con Maica y Claudia en ‘Supervivientes 2026’: «No entiendo esto»

El pasado domingo 8 de marzo, los espectadores de Telecinco tuvieron la oportunidad de disfrutar del primer Conexión Honduras de Supervivientes 2026 presentado por Sandra Barneda. Entre otras tantas cuestiones, fueron testigos del tenso reencuentro entre Almudena Porras y Darío, ex participantes de La isla de las tentaciones 9. Pero no todo quedó ahí, puesto que también pudimos disfrutar del primer Consejo de los Dioses de la edición. De esta forma, y cara a cara, los concursantes debían afrontar todo lo que había pasado en los primeros días de convivencia en los Cayos Cochinos de Honduras, así como los diversos enfrentamientos que habían surgido entre ellos. Una de las discusiones más sonadas ha sido la de Marisa Jara con Maica Benedicto, a la que acabó uniéndose Claudia Chacón.

Todo comenzó cuando la modelo, mientras cortaba el coco, se hacía una herida en el dedo. Fue entonces cuando Maica Benedicto no tuvo reparos a la hora de pedir que se desinfectase el cuchillo: «¿Sólo le habéis echado agua? También jabón, que tiene sangre». Un comentario que no sentó para nada bien a su compañera en Supervivientes 2026: «No tengo nada, en cosas peores habrás metido tú la mano». Como era de esperar, estas palabras acabaron provocando una enorme tensión entre ambas: «No estoy en todos los realities con esa tontería», comunicó. Lo que nadie esperaba es que Claudia Chacón fuese a meterse en la conversación, puesto que Maica Benedicto, ante los comentarios de Marisa Jara, acabó por reaccionar de forma contundente: «Si fuera de cuchicheo, le hubiera dicho a Claudia que la nominaste y no a Soto».

Algo que provocó que la ex participante de La isla de las tentaciones estallase, al descubrir que la modelo había decidido nominarla: «Te pregunté si me habías nominado y me dijiste que no; me lo tenías que haber dicho a la cara», hizo saber. Esto provocó un inevitable cruce de reproches entre ambas: «A partir de ahora te voy a nominar todos los días».

En el Consejo de los Dioses, tras escuchar las imágenes de lo que había ocurrido en los primeros días de convivencia en Supervivientes 2026, las protagonistas de la discusión se pronunciaban al respecto. Claudia Chacón dejaba claro que le daba igual que Marisa le nominase, pero no le gustó que le mintiese cuando se lo preguntó.

«Me sentó mal que le diga a Maica que va por detrás y que seas tú la que va por detrás, además del ‘show’ que se montó», explicó a Sandra Barneda. Marisa Jara, por su parte, comenzó a mostrarse profundamente enfadada. Fue entonces cuando la presentadora de Conexión Honduras le preguntó qué le ocurría.

La modelo fue contundente al respecto: «No entiendo esto, ¿qué quieres que te diga? Ahora darle con el palito ahí… Ya está explicado, nos enfadamos, nos reconciliamos y ya está. No me gusta meterme en buble en un conflicto cuando se ha solucionado todo». Todo ello mientras reconocía que no era conocedora del TOC de Maica con la higiene. Es más, se «quedó en shock» cuando Claudia le preguntó por la nominación, ya que no quería «que se sintiera mal».