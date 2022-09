Baz Luhrmann habla abiertamente de su versión de 4 horas de ‘Elvis’

Elvis es una de las películas más taquilleras del año y si nada extraño lo impide, también tendrá cierto protagonismo en los Oscar 2023 debido a las buenas críticas profesionales que ha encajado. El pasado junio, su director Baz Luhrmann confesó la existencia de un montaje de 4 horas del filme. Una revelación que desde entonces ha hecho preguntarse a los fans si en algún momento podrían llegar a ver el director’s cut del biopic musical. Debido a lo difícil que resulta de comerciar una versión tan extendida, en la industria existen muchas grandes historias que se han quedado sin la visión completa de su creador. Sin embargo, el director australiano ha querido profundizar en una entrevista reciente, sobre la posibilidad de que la versión extendida viese la luz.

En una conversación con el medio Screen Rant, Luhrman habló distendidamente sobre el lanzamiento extendido, matizando que de llegar, no sería un objetivo cercano. El montaje extra de Elvis tiene todavía mucho trabajo por delante para incluir en ese posible futuro reestreno. “No ahora y probablemente no en el próximo año”, auguraba el director asimilando que existen unas expectativas muy altas y un intenso reclamo por ver esa versión sin la tijera de Warner Bros: “Pero no cierro mi mente a la idea de que en el futuro podría haber una forma de explorar otro corte. Tengo que tener mucho cuidado aquí, porque en el momento en que lo público…te diré que todos mis tweets no son más que ‘¡Queremos la versión de cuatro horas! ¡Queremos la versión de cuatro horas!’ Creo que la gente está en mi puerta con horcas”.

Normalmente la exigencia de un montaje del director viene precedida de unos malos resultados debido a una mala labor por parte de la productora, como le pasó a Zack Snyder con La liga de la justicia. El caso de Elvis es distinto ya que sí ha sido un éxito, pero después del entusiasmo, lo espectadores se han quedado con ganas de más. “No cierro mi mente a la idea de que habría un corte extendido (…) Cada minuto de la posproducción tiene que llevar efectos especiales, etalonaje, corte refinamiento y sonido (…) Para hacer un corte extendido estarías trabajando en él durante otros cuatro o seis meses. No estoy cerrado a eso, pero no ahora”, terminaba de explicar Baz Luhrmann.

Desde luego es algo costoso económicamente que debería asumir Warner Bros. Discovery. La empresa no ha tratado muy bien al público recientemente con decisiones estratégica como la de cancelar Batgirl y esta decisión, supondría un buen comienzo para conectarse de nuevo con los deseos de la gente.