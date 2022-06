Tom Hanks compara ‘Elvis’ con una obra de Shakespeare de gran presupuesto

La Elvis dirigida por Baz Luhrmann se ha estrenado este fin de semana y la crítica en general, ha apuntado lo bien posicionado que está su protagonista Austin Butler en la carrera de los Oscar 2023. En la cinta también aparece Tom Hans como el agente del Rey del rock, el Coronel Tom Parker. Su interpretación ha estado mucho más polarizada que la de Butler ya que algunos acusan un exceso de maquillaje al narrador de eta historia, además de un extraño acento que nadie ha sabido ubicar muy bien. En una entrevista para Entertainment Weekly, el dos veces ganador al premio de la Academia sobre cómo se convenció para hacer la película y aceptar el papel, dado que se trata de un personaje con muchos claroscuros y Hanks no está acostumbrado a interpretar arquetipos así.

“Baz (Luhrmann) dijo: ‘No habría existido el Coronel Tom Parker sin Elvis’. Y ciertamente no habría existido Elvis sin el coronel Tom Parker’. Y cuando dijo eso, dije ‘Oh bueno, está bien, eso es nuevo’, aseguraba Hanks, quien afirmo que era una presencia en la vida del cantante bastante desconocida por el público en general: “Porque no sé qué aspecto tiene el coronel Tom Parker. No sé cómo suena. Nunca he visto una fotografía de él. Nunca se le ha identificado como otra cosa que no sea este mánager voluble o titiritero, casi malvado y codicioso que se aprovechó de Elvis desde el principio”.

Eta condición, llevo al actor de Forrest Gump ha preguntarse por qué el manager jugó un papel tan destacado en la versión de la historia de Elvis que el cineasta australiano había decidido contar. “¿Por qué incluir al Coronel en todo esto?” (…) no creo que se haya hecho la aproximación más justa para capar por qué Elvis era esa parte tan fundamental dentro del río que es la cultura estadounidense”.

Otro de los puntos en los que Hanks se fijó fue en esas luchas de poder dentro del relato que se asemejaban bastante al imaginario de la obra de Shakespeare, ya que el actor acababa de estar implicado en una producción sobre Enrique IV, cuando Luhrmann se le acercó con el papel: “ Le dije a Baz: ‘Pero estás describiendo a Falstaff y Hal’, apuntó el productor y actor sobre el discurso inicial que acababa de recitarle el director, a lo que Baz le contesto: “Exactamente, excepto que con millones de dólares invertidos”.