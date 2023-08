‘The Bikeriders’: primera imagen oficial con Austin Butler en plan ‘Easy Rider’

The Bikeriders no es uno de esos proyectos que estén constantemente mostrando parte de su producción, pero sí que es uno de los estrenos más ilusionantes que le quedan a este 2023. Por un lado, porque tras las cámaras está Jeff Nichols, el director que ha encandilado a los cinéfilos de todo el mundo gracias a títulos como Mud o Take Shelter. Por otro, su increíble reparto lleno de caras conocidas. Boyd Holbrook (Logan), Jodie Comer (Killing Eve), Michael Shannon (Revolutionary Road), Tom Hardy (Dunkirk) y Austin Butler (Elvis), conforman sin duda, uno de los mejores castings de los últimos tiempos y a falta un primer tráiler oficial, 20th Century Studios nos ha obsequiado con una nueva imagen en sus redes sociales de Butler.

The Bikeriders will debut at the Telluride Film Festival on Thursday, August 31st.

Here is your first look at the film that stars Austin Butler, Jodie Comer, and Tom Hardy. Directed by Jeff Nichols. See it only in theaters December 1. pic.twitter.com/zk4yLwHOzv

— 20th Century Studios (@20thcentury) August 30, 2023