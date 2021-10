Una de las noticias más positivas que recibimos al principio del verano, mientras se estrenaba la secuela de Un lugar tranquilo era que el cineasta Jeff Nichols dirigirá un spin-off de la franquicia. Uno de los principales responsables de la elección, fue el propio director de las dos entregas, John Krasinski, quien sentía una gran admiración por el trabajo de Nichols desde Mud. La información de hace escasas horas viene del medio Deadline, argumentando que el director ha abandonado el proyecto en detrimento de otra historia de ciencia ficción de la Paamount, todavía sin título.

Este spin-off se encuentra en plena preproducción, estando programado para marzo del 2023. Una fecha lejana, que permite cierta flexibilidad en casos como estos donde su desarrollo se va a ralentizar hasta que encuentren a un remplazo para situarse detrás de las cámaras. Según el medio de información, el abandono de Nichols no se debe a ningún tipo de problema o discrepancia creativa. Basada en una idea de John Krasinski, el guion contaba con la participación del director, por lo que no sabemos si este trabajo se mantendrá o el que ocupe el puesto querrá comenzar desde cero.

Lo único que se sabe de esta nueva historia es que aunque pertenecerá al mismo universo, no contará con los personajes principales interpretados por Krasinski, Emily Blunt, Millicent Simmonds y Noah Jupe. Del mismo modo, será la primera historia de la franquicia que no esté dirigida por Krasinski, no obstante el actor y director no parece tener proyectos futuros en su agenda firmados con Paramount, por lo que no sería descabellado que ante el abandono de Nichols, el marido de Emily Blunt volviese a tomar el control nuevamente de la producción.

La primera Un lugar tranquilo alcanzo unas cifras de 350 millones de dólares en todo el mundo, con un presupuesto muy reducido (apenas 17 millones). A pesar de la pandemia, la segunda parte no se quedó en unas cifras mermadas, sino que volvió a rondar los 300 millones, consiguiendo una recaudación de 57 millones en su primer fin de semana en Estados Unidos. Beneficios que la productora planea seguir explotando con más entregas.