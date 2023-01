Austin Butler reconoce que debe su papel en ‘Elvis’ a su ex pareja Vanessa Hudgens

Austin Butler se encuentra en el mejor momento de su carrera como actor. Su papel como Elvis Presley, lo ha confirmado como uno de los actores más prometedores de su generación. Fue nominado a su primer Oscar por este papel y, tras alzarse con el Globo de Oro, podría llevarse la estatuilla dorada el próximo 12 de marzo.

La carrera de Austin Butler en el mundo de la interpretación comenzó cuanto tenía 16 años, sin embargo, ha sido en los últimos años cuando su nombre ha comenzado a despuntar entre el público y la crítica. Ahora, a sus 31 años está disfrutando del reconocimiento que le ha dado meterse en la piel del rey del rock. Un papel, que en parte debe a su ex pareja, Vanessa Hudgens.

Fue Vanessa Hudgens, la que cuando aún eran pareja, le animó a presentarse al casting para conseguir este papel. Y tres años después de su ruptura, el actor estadounidense se lo ha agradecido públicamente durante una entrevista reciente..

Austin Butler has now credited Vanessa Hudgens for helping him with ‘Elvis’ role after receiving backlash:

“I was with my partner at the time. We’d been together for so long and she had this sort of clairvoyant moment and so I really, I owe her a lot for believing in me.” pic.twitter.com/WxgAWXguf6

— Pop Crave (@PopCrave) January 25, 2023