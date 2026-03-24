‘Avatar: Fuego y ceniza’ confirma su llegada al streaming: ¿fue el punto de inflexión de una saga en declive?

Parece mentira, pero ni siquiera después de recaudar más de 1.400 millones de dólares en todo el mundo, la tercera parte de la saga dirigida por James Cameron puede asegurar su continuidad en salas. Y por eso en gran medida, Avatar: Fuego y ceniza cuenta los días para aterrizar antes de tiempo en las plataformas de streaming. Espacio en el que la ambiciosa última entrega querrá arañar un dinero extra, a través del lucrativo mercado alquiler o compra y antes de que el filme tenga vía libre para llegar bajo suscripción, al catálogo de Disney Plus.

El principal motivo de la duda sobre la continuidad de Jack Sully y compañía no es otro que el riesgo de la inversión por película que maneja el cineasta canadiense y que en este capítulo, sufrió una recaudación decreciente. Por eso, si Cameron quiere seguir narrando la historia de Pandora y expandiendo el extraño universo de las azuladas criaturas, primero debe reducir los costes. Avatar (2009) es el largometraje más taquillero de la historia del celuloide y su secuela, El sentido del agua (2022) cierra el podio siguiendo de cerca a Vengadores: Endgame (2019).

En cambio, Avatar: Fuego y ceniza ocupa el puesto número 16 del ranking con casi 950 millones de dólares menos aunados para las arcas de la casa del ratón. Por más que siga siendo un producto rentable para la marca, la diferencia eleva la preocupación sobre el interés general de una franquicia que, con ese desgaste comercial, debe superar siempre la barrera de los 1.000 millones con cada entrega para ser un proyecto sostenible.

‘Avatar: Fuego y ceniza’ aterriza en el streaming

Avatar: Fuego y ceniza estará disponible en el catálogo de las diferentes plataformas (bajo compra o alquiler) desde el próximo 31 de marzo, según contaba People en su exclusiva. Todavía se desconoce la fecha oficial en la que podremos verla dentro del abanico de contenidos de Disney Plus, aunque lo más probable es que llegue a finales de abril o a más tardar, en algún momento de mayo.

La trama de la tercera cinta nos presenta al Pueblo de las Cenizas, un clan Na’vi que no está tan conectado a la Diosa de Pandora como el resto de habitantes que hemos conocido hasta ahora. De hecho, este grupo es capaz de ejercer la violencia incluso contra los de su propia raza si con ello logran sus objetivos.

La continuación volvió a contar con Sam Worthington, Zoe Saldaña, Stephen Lang, Kate Winslet y Cliff Curtis en sus papeles habituales. La principal incorporación fue la de Oona Chaplin, quien da vida a Varang, la principal antagonista de la entrega y principal líder del Pueblo de las Cenizas.

‘Avatar 4’: objetivo 2029

Por lo pronto, Avatar 4 esta programada para llegar a las salas de cine en diciembre de 2029. Cameron ha rodado parte de la trama y por lo que sabemos habrá un nuevo cambio de ecosistema, incluyendo climas polares y enfocándose en la nueva generación de personajes como Kiri.

Por último, la idea es que haya un nuevo salto temporal para la historia de 6 a 8 años. ¿Volverá a recuperar el nivel recaudatorio de las anteriores o esta nueva entrega será el punto de inflexión definitivo de una saga en decadencia?