Los chefs de España e Italia lo tienen claro: «Hay que sacar la pasta unos minutos antes de lo que indica el paquete para lograr un mantecado perfecto»

Los chefs en España e Italia han coincidido en una de las claves para preparar un plato de pasta perfecto: retirar la pasta del agua antes de tiempo. Los expertos recomiendan sacar la pasta entre dos y cinco minutos antes para terminarla con la salsa en la sartén. La pasta, popular por su sencillez, esconde una técnica poco conocida: no basta con hervirla y luego echar el tomate.

El secreto para lograr la textura adecuada para lograr la diferencia entre un plato mediocre y uno sobresaliente. El chef italiano Niko Romito, con tres estrellas Michelin, defiende que la pasta debe quedar firme y al dente, nunca blanda, e insiste en usar mucha agua para que la pasta se cocine mejor. Esto facilita la digestión y permite que la salsa se adhiera mejor.

Por su parte, el chef Jordi Cruz ha introducido un matiz en la receta: sacar la pasta antes de que esté completamente hecha. Asegura que “tenemos que retirarla del agua antes de tiempo para poder mantecarla bien”. Ese proceso consiste en acabar la cocción junto a la salsa, consiguiendo que la pasta absorba todo el sabor y adquiera una textura más cremosa.

Otros consejos de chefs con la pasta

El chef José Andrés también apoya esta teoría de Jordi Cruz. Para el cocinero, el primer paso es elegir una pasta de calidad y cocerla en agua con suficiente sal, hasta el punto de que «debe saber a mar». Es ahí cuando hay que alcanzar el punto al dente para acabar el plato en la sartén con la salsa.

A eso, el chef añade un detalle que puede ser diferencial: echar un poco de agua de cocción para ligar la pasta con la salsa. Esto permite que el plato esté más equilibrado, donde todos los ingredientes quedan perfectamente integrados, dejando como resultado final un plato con sabor y textura.