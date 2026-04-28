El Gobierno recibe a Guardiola con más retrasos del AVE: no llegará a Extremadura hasta 2030

El Gobierno de Pedro Sánchez ha recibido al Ejecutivo extremeño de María Guardiola con un jarro de agua fría: el AVE de Extremadura no estará a pleno rendimiento en la frontera hasta 2030. En cuanto a la conexión entre Madrid y Lisboa, que pasa por Extremadura, no funcionará antes de 2034. Es la respuesta a las preguntas formuladas por la oposición el pasado 3 de marzo, en plenas negociaciones por la investidura de la presidenta extremeña y cuya contestación no ha llegado a los interesados hasta ya constituido el Gobierno autonómico, tras el pacto PP-Vox.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha agrupado 32 preguntas de la oposición en una única respuesta en la que relata las dificultades que está sufriendo ahora mismo la línea Madrid-Extremadura. No menciona en su respuesta agrupada que el tren más veloz en la actualidad entre Madrid y Badajoz tarda 4 horas y 20 minutos en completar el trayecto, por lo que no se puede llamar Alta Velocidad en ningún caso.

Sí relata, sin embargo, las vicisitudes que ha tenido que afrontar esa línea, con una electrificación que no se ha acometido aún y está pendiente de realizarse y de ser validada, así como la «renovación integral» que Adif está realizando en esta línea, que, según apunta el ministerio, lleva ya movilizados 224 millones de euros.

Otra de las «complicaciones» que detalla el departamento de Puente es la puesta en marcha del sistema ERTS, que son las siglas que se refieren al Sistema Europeo de Gestión de Tráfico Ferroviario y que consiste en homogeneizar sistemas de seguridad y señalización, para que no haya que cambiar de tren ni de maquinista en tramos transnacionales.

Aunque asegura que la línea Plasencia-Cáceres-Badajoz de Alta Velocidad tiene previsto, según aseguran desde el Ministerio de Transportes, ponerse en marcha a mediados de este año, también especifica que eso no será posible si, previamente, no se recibe la autorización de la Agencia de Seguridad Ferroviaria, sin especificar cuándo se espera esa autorización.

Culpa a Portugal

Con respecto a la conexión Madrid-Lisboa, que ha recibido 50.000 millones de euros de fondos europeos en el presente ejercicio, el Ministerio de Transportes explica que España se ha comprometido a hacer las obras Madrid-Talayuela en plazo, pero responsabiliza a Portugal de la lentitud con la que va a llegar esa conexión.

Así, el texto especifica que «debido a las limitaciones técnicas y financieras a las que se enfrenta Portugal, la conexión ferroviaria de Alta Velocidad Lisboa–Madrid no concluirá antes de finales de 2030» y que, en todo caso, «debería estar plenamente terminada antes de finales de 2034».

En estos planes de conexión Madrid-Lisboa, establece dos fases, una primera, que esperan lograr en 2030, en la que este recorrido transnacional será de 5 horas (3 horas desde Madrid hasta la frontera con Portugal y otras dos desde la última parada en Extremadura hasta Lisboa) y «a más tardar a finales de 2034, unos servicios directos de alta velocidad entre Lisboa y Madrid con un tiempo de viaje de unas tres horas, dividido aproximadamente en dos horas de Madrid a la frontera y en torno a una hora de la frontera a Lisboa». Pero por ahora, solo el trayecto Badajoz-Madrid sigue durando 4 horas y 20 minutos en el mejor de los casos.

Con respecto a los retrasos producidos en la línea ferroviaria en la Comunidad de Extremadura, el ministerio admite que «se están produciendo interrupciones puntuales del servicio debido a las numerosas actuaciones de mejora de la infraestructura ferroviaria, que se están acometiendo en la región» y añade que estas actuaciones son «necesarias para concluir la modernización del ferrocarril regional, dando respuesta a una reivindicación histórica de Extremadura».

A modo de consuelo, desde el ministerio señalan que «a medida que avancen las obras de mejora y acondicionamientos, será posible reducir de forma progresiva los tiempos de viaje» y aclara que esa mejora depende del ministerio, pero también de Adif.