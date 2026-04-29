El único espacio virgen protegido de la costa de Palma que queda sin urbanizar ve por fin la luz. El Ayuntamiento desarrollará actuaciones de restauración ambiental y mejora de Es Carnatge, una zona verde de 27 hectáreas declarada Área Natural de Especial Interés (ANEI).

Las iniciativas que se ejecutarán en Es Carnatge, ubicado entre los barrios del Coll den Rabasssa y Can Pastilla, incluyen la restauración ambiental, la recuperación del antiguo cuartel militar y la creación de nuevos itinerarios.

Las primeras acciones han sido la puesta al día y renovación del alumbrado público con la instalación de más de un centenar de puntos de luz en un plazo de nueve meses.

El proyecto, que cuenta con un presupuesto de 156.269 euros (IVA incluido), contempla la sustitución de 126 luminarias por nuevas unidades instaladas sobre columnas de cuatro metros de altura, así como la incorporación de balizas LED integradas en las plataformas de madera del paseo marítimo.

Cabe recordar que esta intervención se alinea con la primera fase del proyecto de preservación y recuperación del medio natural de Es Carnatge, dotado con una inversión de 2,2 millones de euros (financiados parcialmente con fondos ITS) y orientado a la protección, restauración y puesta en valor ambiental de este espacio litoral.

El proyecto tendrá continuidad en el futuro con una segunda fase, que incluirá la recuperación del antiguo cuartel militar y la limpieza del fondo marino, con una inversión adicional de otros 2,2 millones de euros.

El objetivo es mejorar tanto los elementos naturales como los de obra civil para restaurar el medio natural y el paisaje, conservar y recuperar su flora y fauna, eliminar las especies invasoras y hacer accesibles el mobiliario y los juegos infantiles.

La renovación del alumbrado urbano es una de las apuestas de calado de la legislatura, si tenemos en cuenta que en tres años se han invertido 12 millones de euros en su mejora y modernización.

Entre las actuaciones realizadas en este ámbito destacan el nuevo alumbrado ornamental de los jardines de Sa Quarentena —incluyendo el escudo del portal, la cascada y el mural interior—, el foso del Castell de Bellver, los Jardines de Joan March, la fachada del Ajuntament de Palma, la escultura ubicada en Nuredduna y diversos elementos de la Plaza de España.