A la bruja Joana de Mallorca le han robado su rana mágica: la Policía Nacional trata de localizar a los ladrones

La Policía Nacional investiga el robo de la icónica rana de la escultura Sa Bruixa Joana, una de las piezas centrales de la exposición Manacor Encantat, (Manacor encantado), tras un acto de vandalismo ocurrido durante la madrugada en el centro de la ciudad. El suceso ha causado indignación entre vecinos, responsables culturales y el propio autor de la obra, el prestigioso escultor Sebastià Riera Pocoví, que ha denunciado la violencia con la que se ha llevado a cabo el ataque.

La escultura representa a la Bruixa Joana, un personaje inspirado en las rondallas mallorquinas, y se había convertido en uno de los puntos más visitados del espacio artístico. Según la denuncia del artista, los autores del robo actuaron con una precisión inusualmente agresiva: forzaron la estructura interna de hierro de la figura, doblaron los dedos de la mano de la bruja y tiraron con fuerza del brazo hasta conseguir arrancar la pequeña rana que sostenía entre sus manos.

Riera Pocoví ha explicado que el daño no se limita únicamente a la pérdida del elemento sustraído, sino que la propia escultura ha quedado seriamente afectada. El brazo presenta deformaciones visibles y en el suelo aún se aprecian restos del mecanismo interno dañado durante el asalto. El escultor ha lamentado especialmente el simbolismo del objeto robado, ya que la rana forma parte esencial de la composición de la obra y de su narrativa vinculada a la tradición popular.

La Policía Nacional ha abierto una investigación para tratar de identificar a los responsables del robo y esclarecer las circunstancias del suceso. Los agentes trabajan con la revisión de posibles cámaras de seguridad de la zona y la recogida de testimonios de vecinos y comercios cercanos, sin descartar ninguna hipótesis en este momento.

El robo ha generado también una fuerte reacción en el ámbito cultural de la isla, ya que la Bruixa Joana forma parte de un conjunto escultórico que busca recuperar y reinterpretar elementos de la mitología y las leyendas mallorquinas. La desaparición de la rana ha sido interpretada por algunos como una pérdida simbólica dentro del relato de la obra, que representa a la bruja con su caldero mágico.

Las autoridades han pedido la colaboración ciudadana para intentar localizar la pieza sustraída o aportar cualquier información que pueda ayudar a la investigación. Mientras tanto, la escultura permanece dañada en su ubicación habitual, con la mano vacía y el brazo visiblemente afectado, como testimonio del ataque sufrido. El caso continúa abierto y la prioridad de los investigadores es ahora recuperar la pieza y esclarecer quién está detrás de este acto que ha alterado uno de los rincones más reconocibles del centro de Manacor.