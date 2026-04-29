Paliza salvaje a un hombre en un bar de copas de Mallorca: le dan un cabezazo y lo dejan sin dientes y con la nariz rota

Una salvaje paliza en un local nocturno del municipio de Manacor, en Mallorca, llega finalmente a los tribunales. Un hombre de 31 años de edad y de nacionalidad española se enfrenta a cuatro años de cárcel por propinar un brutal cabezazo y varios puñetazos a otro varón y dejarle con la nariz rota y sin dos dientes.

El incidente se remonta a la madrugada del 17 de enero del 2023. Los hechos se desencadenaron alrededor de las 04:30 horas en el interior de un bar de copas de la localidad mallorquina. Todo empezó como una noche de ocio tranquila hasta que, en un momento dado, se produjo una fuerte discusión entre dos varones. Poco a poco fue aumentando la tensión de manera progresiva hasta que estalló la violencia extrema.

Según el escrito de acusación al que ha tenido acceso OKBALEARES, el acusado, sin mediar palabra, reaccionó de manera desproporcionada y, preso de la furia, le propinó un cabezazo en la cara al otro varón, continuando el ataque con diversos golpes y puñetazos dirigidos tanto a la cara como a la espalda. Como es lógico, el agredido quedó tendida en el suelo inmediatamente y visiblemente dolorido.

Tras la agresión, la víctima una fractura de huesos nasales por la que precisó puntos, la pérdida completa de varias piezas dentales por la que necesitó implantes, una contusión facial, abrasiones en la espalda y en las rodillas y cicatrices visibles en el labio.

Por todos estos hechos, la Fiscalía reclama para el hombre un total de cuatro años de cárcel por ser el presunto autor de un delito de lesiones, además del pago de una indemnización de 8.700 euros a la víctima por el perjuicio estético causado.

El juicio arranca este miércoles 29 de abril a partir de las 09:45 horas en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma.