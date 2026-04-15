Paliza salvaje en un domicilio de Mallorca: lo tienen secuestrado una hora para robarle más de 1.500 euros

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un español como presunto autor de un violento robo con violencia en casa habitada y detención ilegal, después de que un joven denunciara haber sido brutalmente agredido, secuestrado durante más de una hora en su vivienda y despojado de más de 1.500 euros en efectivo en el Arenal. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

Los hechos ocurrieron el pasado 3 de abril, alrededor de las 05:00 horas, cuando la víctima se encontraba en su domicilio. Según su testimonio, escuchó cómo llamaban a la puerta y abrió pensando que se trataba de su tío. Sin embargo, en ese momento, dos hombres —uno de ellos su propio vecino— lo habrían empujado violentamente hacia el interior de la vivienda, comenzando a agredirle sin cesar hasta derribarlo al suelo, donde continuaron golpeándole mientras lo mantenían retenido.

La víctima asegura que durante aproximadamente una hora sufrió continuas agresiones físicas, golpes en la cara y amenazas constantes, mientras los presuntos autores le exigían a gritos que indicara dónde guardaba el dinero. Como consecuencia de la paliza, el joven sufrió lesiones de diversa gravedad en el rostro y una luxación en la zona de las costillas, además de múltiples contusiones derivadas de la violencia sufrida en el interior de su propio domicilio.

Durante el asalto, los agresores habrían registrado la vivienda con el objetivo de localizar dinero, logrando sustraer más de 1.500 euros en efectivo. Según la denuncia, la víctima acababa de cobrar recientemente y llevaba una cantidad importante de dinero en su cartera, lo que habría motivado el ataque. El caso presenta además un componente especialmente delicado, ya que el joven ha señalado que su vecino le suministraba marihuana con frecuencia y que incluso la tarde anterior a los hechos le habría comprado droga, lo que apunta a que los presuntos autores conocían que portaba dinero en efectivo.

Tras la denuncia, el Grupo de Atracos de la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación y logró identificar a uno de los presuntos implicados, procediendo a su detención en el día de ayer. Una vez puesto a disposición judicial, el juez decretó una orden de alejamiento respecto a la víctima mientras continúan las diligencias. La Policía mantiene abierta la investigación y no descarta la participación de más personas en este violento episodio que ha generado gran conmoción en la zona del Arenal por la brutalidad de los hechos y la violencia ejercida dentro de una vivienda particular.