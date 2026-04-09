Detenido un marroquí en Mallorca por irrumpir en una pachanga de fútbol para dar una paliza a un niño de 12 años

Conmoción en el municipio mallorquín de Lloseta. Un niño de 12 años que participaba el pasado martes por la tarde en una pachanga de fútbol infantil en Lloseta ha tenido que ser ingresado en el Hospital de Inca a causa de la paliza que le propinó el padre de uno de los componentes del equipo rival de la víctima.

Durante la pachanga, la víctima dio un golpe involuntario a un jugador del equipo rival, de la misma edad. Según confirma la Guardia Civil a OKBALEARES, en ese momento el padre del niño que había sufrido la falta irrumpió en el terreno de juego y se fue directamente a por el menor de 12 años, al que propinó una larga serie de golpes en la cabeza por los que tuvo que ser ingresado en el Hospital de Inca con una conmoción cerebral de la que aún se está recuperando.

Al ser una práctica de fútbol informal, el recinto del campo de fútbol municipal de Es Puig, en Lloseta, no contaba con presencia policial ni de seguridad. Fueron los propios asistentes al encuentro los que alertaron a la Policía Local de Lloseta y a la Guardia Civil. Los agentes de la Benemérita detuvieron allí mismo al ciudadano marroquí de 47 años como autor de la agresión al menor.

Tras ser detenido, el juez ha dejado al marroquí en libertad con una orden de alejamiento y de incomunicación con la víctima.

El Ayuntamiento de Lloseta ha condenado la supuesta agresión de un padre a un niño de 12 años durante un partido de fútbol en el municipio y ha señalado que la disputa no se produjo en un entreno ni competición oficial.

En un comunicado en redes sociales, el Ayuntamiento ha asegurado que el Club Esportiu Llosetense no tiene ninguna relación con los hechos, ni con la organización ni el desarrollo de la actividad en la que ocurrieron.

«Queremos manifestar con contundencia que este tipo de comportamientos no tienen cabida en nuestra sociedad y no representan, en ningún caso, los valores de nuestro pueblo, basados en el respeto, la convivencia y la educación», reza el comunicado.

Igualmente, han trasladado su apoyo al menor afectado y a su familia y han reiterado su compromiso con la promoción de un deporte «sano, educativo y libre de cualquier tipo de violencia.

Por último, han hecho un llamamiento a actuar con responsabilidad y respeto, especialmente en entornos con presencia de menores.