Por qué los fontaneros recomiendan tirar café usado en el fregadero de la cocina: para qué sirve y cuándo hacerlo

El café forma parte de la rutina diaria de millones de personas en todo el mundo, pero lo que muchas no saben es que los restos pueden ser el mejor aliado para prevenir atascos en el fregadero de la cocina. Es uno de los trucos más recomendados por los fontaneros, ya que ayuda a cuidar las tuberías y evitar malos olores. Pero, ¿por qué los restos de café funcionan tan bien y por qué tantos expertos los recomiendan? La razón se encuentra en su textura ligeramente abrasiva, que arrastra residuos acumulados en las paredes internas de las tuberías.

Estos residuos suelen estar compuestos por grasa, restos de jabón y pequeñas partículas de alimentos que, con el tiempo, se adhieren al interior del sistema de desagüe. En este contexto, el café actúa como una especie de «limpiador natural», sin necesidad de recurrir a productos químicos agresivos. Asimismo, también cumple un papel muy importante a la hora de neutralizar olores desagradables debido a la descomposición de materia orgánica y aportar una sensación de frescor en el fregadero.

¿Para qué sirve echar café en el fregadero?

Los restos de café se pueden aprovechar de forma sencilla en el mantenimiento del fregadero. Aunque no sustituye una limpieza en profundidad, los fontaneros recomiendan su uso ocasional para reducir malos olores y mejorar el estado general de las tuberías.

Uno de los principales beneficios de este remedio casero es su capacidad para neutralizar olores. En el fregadero de la cocina es habitual que se acumulen restos orgánicos, grasas y residuos de jabón que, con el tiempo, generan malos olores. El café, gracias a su textura y composición, ayuda a enmascarar esos olores. Otro beneficio destacado es que los granos de café molidos pueden ayudar a arrastrar pequeñas partículas que se adhieren a las paredes internas de las tuberías, especialmente restos de grasa o suciedad.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que el café no es un desatascador ni una solución para obstrucciones graves. De hecho, si se utiliza en exceso, puede tener el efecto contrario, ya que los posos pueden acumularse en las tuberías, especialmente en instalaciones antiguas o con poca pendiente. Por ello, su uso debe ser puntual y siempre acompañado de abundante agua caliente.

Para aplicar este truco de forma segura y efectiva, se recomienda seguir una serie de pasos sencillos.

Lo primero y más importantes es que sólo debes utilizar posos de café ya usados, es decir, los restos que quedan tras preparar la bebida. No es recomendable usar café en grano o recién molido. Después, deja que los posos se sequen completamente antes de utilizarlos. Cuando están húmedos pueden apelmazarse con facilidad y adherirse a las paredes de las tuberías. Para secarlos, basta con extenderlos en un plato o bandeja y dejarlos a temperatura ambiente durante unas horas. Una vez secos, puedes verter una o dos cucharadas en el fregadero, siempre sin excederte. A continuación, deja correr agua caliente durante unos segundos para ayudar a que el café baje por el desagüe y arrastre posibles residuos.

Para mantener el fregadero en buen estado, los fontaneros recomiendan complementar el café con buenos hábitos de uso, como evitar verter aceites, restos sólidos de comida o grasas directamente por el desagüe. Asimismo, es recomendable realizar limpiezas periódicas con agua caliente o productos específicos cuando sea necesario. En conclusión, los posos de café pueden tener beneficios puntuales en el fregadero; su uso es sencillo, económico y sostenible, siempre que se aplique con moderación y como parte de una rutina de cuidado más amplia.

Fertilizante natural para plantas

«Los posos de café se han convertido en un fertilizante natural muy utilizado en jardinería doméstica, ya que aportan nutrientes esenciales como nitrógeno, además de pequeñas cantidades de potasio y magnesio, que favorecen el crecimiento de las plantas. También se les atribuye un posible efecto repelente frente a algunas plagas, aunque este beneficio no siempre está garantizado. Sin embargo, su uso debe ser moderado, ya que no son adecuados para todas las especies debido a su ligera acidez.

Estos restos son especialmente beneficiosos para plantas acidófilas como hortensias, azaleas, helechos o algunas variedades de drácena, que se desarrollan mejor en suelos con pH más bajo. Para aplicarlos correctamente, se recomienda dejarlos secar completamente antes de utilizarlos, evitando su uso fresco porque su acidez puede ser demasiado elevada y perjudicar el crecimiento. Pueden incorporarse mezclados con la tierra, añadirse en pequeñas proporciones durante el trasplante (aproximadamente un 25% como máximo) o incluirse en compost, siempre equilibrándolos con materiales secos como hojas o cartón. En general, se aconseja no exceder una cucharadita semanal por planta, ya que el exceso puede resultar contraproducente».